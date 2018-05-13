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    Бабаев – о массовом уходе игроков ЦСКА: «Посмотрим, кто останется»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал тот факт, что ряд игроков команды могут уйти по окончании сезона.

    Ранее сообщалось, что армейцев могут покинуть Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников и Кирилл Набабкин.

    «Полной ясности на этот счет пока нет. С футболистами, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры. Безусловно, у нас есть варианты на самые разные случаи. Посмотрим, кто останется в команде.

    В любом случае, это жизнь, как говорится, ничто не вечно под луной. Если кто-то решит уйти, значит, так тому и быть. Команду покидали очень важные игроки, например, Карвальо, Вагнер Лав, Жо, Эльм, Думбия и так далее. Всякий раз мы находили альтернативные варианты.

    Безусловно, мы надеемся, что хотя бы часть игроков продлит соглашения», – сказал Бабаев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.05.2018 07:51
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +840

      vovan55 13 мая 2018, 14:51

      утки крякают...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 13 мая 2018, 12:14

      Да гонево это всё( больше всего заголовок жуть нагоняет). Ну Берёзы и Игнашнвич это по возрасту, понятно , а куда из ЦСКА пойдет Щеня или Набабкин? В Зенит ? В Спартак ? А Натхо , что не хочет в лч играть и пойдет в Рубин ? Хааа
      Ни какого "МАССОВО" не будет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1819

      gor77 13 мая 2018, 12:00

      Очень редко какой клуб в нашей стране проходил смену поколений спокойно.
      И если на эту ситуацию в ЦСКА посмотреть внимательно, то получается вот что:
      - С одной стороны да, грустно, что так много игроков не будет в клубе.
      - С другой стороны получается следующее: ЦСКА один из немногих клубов, который в течение всего сезона приглашал в основной состав много молодёжи из своей же системы.
      Для начала необходимо дождаться окончания сезона, а потом, минуя кучу слухов))), в новый сезон с новым составом!!!
      ЦСКА удачи!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 13 мая 2018, 11:47

      Рано или поздно это должно было случиться. Следующий сезон скорее всего для коней будет сложным

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > alp 13 мая 2018, 12:49

      А когда в последний раз для них сезон был легким? Я лет 10 такого не припомню.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 10:36

      перемены назревали не первый год, но что сразу в таком количестве игроки уйдут конечно удивляет.

      6
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 мая 2018, 10:19

      тогда придется кровь из носа возвращать Ткачева из аренды. А то слухи пускают, что ЦСКА готов его за 1,5 продать

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 мая 2018, 10:14

      да уж новую команду надо строить с нуля

      4
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 13 мая 2018, 09:39

      Итак скамейка была короткая, а теперь и вовсе табуретка останется.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 13 мая 2018, 09:33

      Поищут лучшие условия, не найдут и согласятся на условия ЦСКА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 13 мая 2018, 09:16

      Я хоть и не болельщик ЦСКА,но если дела в финансовом и трансферном деле не наладить,то проблем в следующем сезоне будет довольно много.

      3
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