Бабаев – о массовом уходе игроков ЦСКА: «Посмотрим, кто останется»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал тот факт, что ряд игроков команды могут уйти по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что армейцев могут покинуть Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников и Кирилл Набабкин.

«Полной ясности на этот счет пока нет. С футболистами, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры. Безусловно, у нас есть варианты на самые разные случаи. Посмотрим, кто останется в команде.

В любом случае, это жизнь, как говорится, ничто не вечно под луной. Если кто-то решит уйти, значит, так тому и быть. Команду покидали очень важные игроки, например, Карвальо, Вагнер Лав, Жо, Эльм, Думбия и так далее. Всякий раз мы находили альтернативные варианты.

Безусловно, мы надеемся, что хотя бы часть игроков продлит соглашения», – сказал Бабаев.