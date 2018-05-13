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  • Бабаев – о массовом уходе игроков ЦСКА: «Посмотрим, кто останется»

Бабаев – о массовом уходе игроков ЦСКА: «Посмотрим, кто останется»

13 мая 2018, 07:51
25

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал тот факт, что ряд игроков команды могут уйти по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что армейцев могут покинуть Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников и Кирилл Набабкин.

«Полной ясности на этот счет пока нет. С футболистами, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры. Безусловно, у нас есть варианты на самые разные случаи. Посмотрим, кто останется в команде.

В любом случае, это жизнь, как говорится, ничто не вечно под луной. Если кто-то решит уйти, значит, так тому и быть. Команду покидали очень важные игроки, например, Карвальо, Вагнер Лав, Жо, Эльм, Думбия и так далее. Всякий раз мы находили альтернативные варианты.

Безусловно, мы надеемся, что хотя бы часть игроков продлит соглашения», – сказал Бабаев.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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sergeyshubin
1526187489
Щенников и Набабкин останутся, березутские ещё сезон точно пробегают, Игнашевичу пора отдыхать, он заслужил!!! Миланов не потеря, а вот Вернблум и Натхо.... этих сложно будет заменить!!! Плюс надо этим летом уходить Головину!!! Если появится вариант то и Чалову!!! Если будут варианты из итальянской верхней половины таблицы то и Дзагоеву надо валить
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juvseriy
1526190494
Молодёжка ЦСКА взяла второе место, можно подтягивать народ в основу, думаю есть достойные
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TAGANROG 161
1526192189
Я хоть и не болельщик ЦСКА,но если дела в финансовом и трансферном деле не наладить,то проблем в следующем сезоне будет довольно много.
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КЭТиК
1526193211
Поищут лучшие условия, не найдут и согласятся на условия ЦСКА
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mamba9090909
1526193581
Итак скамейка была короткая, а теперь и вовсе табуретка останется.
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Полная Канистра
1526195683
да уж новую команду надо строить с нуля
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OfaZavr
1526197013
перемены назревали не первый год, но что сразу в таком количестве игроки уйдут конечно удивляет.
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alp
1526201235
Рано или поздно это должно было случиться. Следующий сезон скорее всего для коней будет сложным
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gor77
1526202040
Очень редко какой клуб в нашей стране проходил смену поколений спокойно. И если на эту ситуацию в ЦСКА посмотреть внимательно, то получается вот что: - С одной стороны да, грустно, что так много игроков не будет в клубе. - С другой стороны получается следующее: ЦСКА один из немногих клубов, который в течение всего сезона приглашал в основной состав много молодёжи из своей же системы. Для начала необходимо дождаться окончания сезона, а потом, минуя кучу слухов))), в новый сезон с новым составом!!! ЦСКА удачи!!!!
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ЦСКА 3011
1526202878
Да гонево это всё( больше всего заголовок жуть нагоняет). Ну Берёзы и Игнашнвич это по возрасту, понятно , а куда из ЦСКА пойдет Щеня или Набабкин? В Зенит ? В Спартак ? А Натхо , что не хочет в лч играть и пойдет в Рубин ? Хааа Ни какого "МАССОВО" не будет.
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