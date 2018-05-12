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    Каррера: «Глушаков в резерве сборной? Меня не очень волнует выбор Черчесова. У нас матч с «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о включении полузащитника Дениса Глушакова в резервный состав сборной России на ЧМ-2018.

    «Отсутствие Глушакова в составе сборной России – это выбор тренера сборной. Глушаков – профессионал, в футболе такое может случаться. Увы, тренеры вынуждены делать определенный выбор, и всегда кто-то остается вне списков.

    Жизнь футболиста продолжается. Думаю, это не сломает его психологически, но этот вопрос надо задать и ему.

    Почему он сегодня отсутствовал на занятии? Он еще не достиг 100 процентной формы. Послушайте, у нас завтра матч с «Динамо». Очень важный. Меня не очень волнует выбор главного тренера сборной России.

    Завтра мы играем за прямую путевку в группу Лигу чемпионов. Если не ошибаюсь, с 2007 года «Спартак» два года подряд не выходил в группу Лиги чемпионов», – сказал Каррера.

    Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

    Источник: Sport24

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    12.05.2018 22:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 мая 2018, 10:19

      ни кто так не рассуждает как Каррера очень тактичен и умён

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 10:15

      все правильно сказал, у каждого свое мнение, и смысла нет обсуждать чужие решения, нужно думать о своих задачах.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      FlaMe2026 13 мая 2018, 09:13

      подковёрные интриги...нам неизвестно,кто там воду мутит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 07:57

      К сожалению мы не знаем всей правды, никто не хочет выносить сор из избы.Все равно решение Черчесова ,не понятно.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 13 мая 2018, 09:16

      Разве это изба, это черчесовская избушка на курьих
      ножках, а его (Черчеса) решения необъяснимы и
      ни как не вписываются в нормальные отношения тренера и игроков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 13 мая 2018, 02:41

      вот ему голову забивать ещё и нашей сборной

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2018, 00:32

      А как-же на счёт гордости за своих игроков, которых вызывают в сборные?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 мая 2018, 00:26

      Тренер высказался объективно и правильно... А там игра покажет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 13 мая 2018, 00:11

      Дэн давай в Ростов, чё та в Спартаке мутняк какой то заморачивают!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > minaev23 13 мая 2018, 01:16

      может он сам и замутил? до сих пор ничего не понятно.
      Надеюсь скоро все узнаем

      3
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Алекc 13 мая 2018, 01:35

      Ждём.... Но думаю у него с Каррерой что то не то!

      1
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 12 мая 2018, 22:59

      Всё будет зависеть от судейства!
      1-й тур 18 июля 2017 года.
      «Динамо» – «Спартак» – 2:2 плохая работа арбитра Карасёва и Спартак не выиграл!
      1. Карасёв придумал офсайд у игрока Динамо. 2. Не засчитал 100% гол в ворота Спартака.
      РФПЛ и РФС должны внимательно следить за судейством в этом матче и ПРЕДУПРЕДИТЬ судей, чтоб НЕ СКАНДАЛИЛИ!
      Если судейство будет ЧЕСТНЫМ, то ПОБЕДИТ Динамо!!!

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Виктор12 12 мая 2018, 23:17

      проспись, не отошел с праздников?

      6
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 мая 2018, 22:57

      Давайте, москвачи, покажите характер!

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