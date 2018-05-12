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  • Каррера: «Глушаков в резерве сборной? Меня не очень волнует выбор Черчесова. У нас матч с «Динамо»

Каррера: «Глушаков в резерве сборной? Меня не очень волнует выбор Черчесова. У нас матч с «Динамо»

12 мая 2018, 22:36
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о включении полузащитника Дениса Глушакова в резервный состав сборной России на ЧМ-2018.

«Отсутствие Глушакова в составе сборной России – это выбор тренера сборной. Глушаков – профессионал, в футболе такое может случаться. Увы, тренеры вынуждены делать определенный выбор, и всегда кто-то остается вне списков.

Жизнь футболиста продолжается. Думаю, это не сломает его психологически, но этот вопрос надо задать и ему.

Почему он сегодня отсутствовал на занятии? Он еще не достиг 100 процентной формы. Послушайте, у нас завтра матч с «Динамо». Очень важный. Меня не очень волнует выбор главного тренера сборной России.

Завтра мы играем за прямую путевку в группу Лигу чемпионов. Если не ошибаюсь, с 2007 года «Спартак» два года подряд не выходил в группу Лиги чемпионов», – сказал Каррера.

Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Россия Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (19)
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Мары
1526154613
Вот так и надо Массимо. Прищеми хвост писчей братии.
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Par Mezan
1526155063
Давайте, москвачи, покажите характер!
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Виктор12
1526155169
Всё будет зависеть от судейства! 1-й тур 18 июля 2017 года. «Динамо» – «Спартак» – 2:2 плохая работа арбитра Карасёва и Спартак не выиграл! 1. Карасёв придумал офсайд у игрока Динамо. 2. Не засчитал 100% гол в ворота Спартака. РФПЛ и РФС должны внимательно следить за судейством в этом матче и ПРЕДУПРЕДИТЬ судей, чтоб НЕ СКАНДАЛИЛИ! Если судейство будет ЧЕСТНЫМ, то ПОБЕДИТ Динамо!!!
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deinego77@yandex.ru
1526159470
Дэн давай в Ростов, чё та в Спартаке мутняк какой то заморачивают!
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Dominator777
1526160368
Тренер высказался объективно и правильно... А там игра покажет.
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арейская
1526160779
А как-же на счёт гордости за своих игроков, которых вызывают в сборные?
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Cherembas
1526168503
вот ему голову забивать ещё и нашей сборной
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zigbert
1526187473
К сожалению мы не знаем всей правды, никто не хочет выносить сор из избы.Все равно решение Черчесова ,не понятно.
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OfaZavr
1526195731
все правильно сказал, у каждого свое мнение, и смысла нет обсуждать чужие решения, нужно думать о своих задачах.
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Полная Канистра
1526195946
ни кто так не рассуждает как Каррера очень тактичен и умён
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