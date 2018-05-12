Каррера: «Глушаков в резерве сборной? Меня не очень волнует выбор Черчесова. У нас матч с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о включении полузащитника Дениса Глушакова в резервный состав сборной России на ЧМ-2018.

«Отсутствие Глушакова в составе сборной России – это выбор тренера сборной. Глушаков – профессионал, в футболе такое может случаться. Увы, тренеры вынуждены делать определенный выбор, и всегда кто-то остается вне списков.

Жизнь футболиста продолжается. Думаю, это не сломает его психологически, но этот вопрос надо задать и ему.

Почему он сегодня отсутствовал на занятии? Он еще не достиг 100 процентной формы. Послушайте, у нас завтра матч с «Динамо». Очень важный. Меня не очень волнует выбор главного тренера сборной России.

Завтра мы играем за прямую путевку в группу Лигу чемпионов. Если не ошибаюсь, с 2007 года «Спартак» два года подряд не выходил в группу Лиги чемпионов», – сказал Каррера.

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