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  • Черышев забил гол в матче с «Депортиво». Это четвертый мяч россиянина в сезоне

Черышев забил гол в матче с «Депортиво». Это четвертый мяч россиянина в сезоне

12 мая 2018, 21:28
7

«Вильярреал» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Испании обыграл «Депортиво» со счетом 4:2. Четвертый гол в составе гостей забил полузащитник Денис Черышев на 92-й минуте встречи.

Игрок попал в расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018.

В текущем сезоне Примеры Черышев сыграл в 24 матчах, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Всего в этом сезоне игрок забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Вильярреал Депортиво Черышев Денис
Комментарии (7)
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Ruryu
1526150007
Ох,лишь бы сей кандидат,опять не травмировался,при выходе на поле,за сборную...
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Shogun
1526150269
24 игры из 38 и это было 905 минут, то есть он сыграл 10 полных матчей и теперь он в сборной, герой прямо, сборная лавочников и с дебилом во главе
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zigbert
1526151240
Черчесову конечно видней, но готов ли Черышев.?
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Юрий Б.
1526183145
4 мяча - это круто
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Александр ЗА
1526184919
Да
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OfaZavr
1526195525
главное чтобы проблемы со здоровьем оставили его, а форму наберет со временем.
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koli4ka
1526204960
с такой результативностью самое то для расширенного состава сборной...
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