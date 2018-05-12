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    Черышев забил гол в матче с «Депортиво». Это четвертый мяч россиянина в сезоне

    «Вильярреал» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Испании обыграл «Депортиво» со счетом 4:2. Четвертый гол в составе гостей забил полузащитник Денис Черышев на 92-й минуте встречи.

    Игрок попал в расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018.

    В текущем сезоне Примеры Черышев сыграл в 24 матчах, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Всего в этом сезоне игрок забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

    Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2018 21:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 13 мая 2018, 12:49

      с такой результативностью самое то для расширенного состава сборной...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 10:12

      главное чтобы проблемы со здоровьем оставили его, а форму наберет со временем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 мая 2018, 07:15

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 13 мая 2018, 06:45

      4 мяча - это круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 21:54

      Черчесову конечно видней, но готов ли Черышев.?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 12 мая 2018, 21:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      24 игры из 38 и это было 905 минут, то есть он сыграл 10 полных матчей и теперь он в сборной, герой прямо, сборная лавочников и с дебилом во главе

      -12
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 12 мая 2018, 21:33

      Ох,лишь бы сей кандидат,опять не травмировался,при выходе на поле,за сборную...

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