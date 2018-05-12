Черышев забил гол в матче с «Депортиво». Это четвертый мяч россиянина в сезоне

«Вильярреал» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Испании обыграл «Депортиво» со счетом 4:2. Четвертый гол в составе гостей забил полузащитник Денис Черышев на 92-й минуте встречи.

Игрок попал в расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018.

В текущем сезоне Примеры Черышев сыграл в 24 матчах, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Всего в этом сезоне игрок забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы