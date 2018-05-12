Каррера: «Пока не знаю, кто сыграет в воротах «Спартака» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что еще не решил, кто будет защищать ворота в матче заключительного 30 тура РФПЛ с «Динамо».

Вчера основной голкипер красно-белых Александр Селихов получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Вторым и третьим номером команды являются Артем Ребров и Александр Максименко.

«Мне очень жаль, что Селихов получил травму, особенно учитывая, что он мог поехать на чемпионат мира. У нас есть два вратаря. Кто из них сыграет завтра, я пока не знаю.

После травмы Селихова в интернете было много критики в адрес Реброва? Все ошибаются. Естественно, ошибки вратаря более заметны. Но ошибаются и форварды, не реализующие по семь-восемь моментов. Но это не так заметно, потому что игра завершается со счетом 0:0 и все об этом забывают.

Напомню, что в прошлом сезоне Ребров был основным вратарем чемпионского состава», – сказал Каррера.