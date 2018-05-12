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    Каррера: «Пока не знаю, кто сыграет в воротах «Спартака» в матче с «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что еще не решил, кто будет защищать ворота в матче заключительного 30 тура РФПЛ с «Динамо».

    Вчера основной голкипер красно-белых Александр Селихов получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Вторым и третьим номером команды являются Артем Ребров и Александр Максименко.

    «Мне очень жаль, что Селихов получил травму, особенно учитывая, что он мог поехать на чемпионат мира. У нас есть два вратаря. Кто из них сыграет завтра, я пока не знаю.

    После травмы Селихова в интернете было много критики в адрес Реброва? Все ошибаются. Естественно, ошибки вратаря более заметны. Но ошибаются и форварды, не реализующие по семь-восемь моментов. Но это не так заметно, потому что игра завершается со счетом 0:0 и все об этом забывают.

    Напомню, что в прошлом сезоне Ребров был основным вратарем чемпионского состава», – сказал Каррера.

    Источник: Sport24

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    12.05.2018 17:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 22:59

      Мы все видели как необстрелянного новичка выпустили в составе Арсенала против ЦСКА и какой слив был произведён.Так что завтра будет Ребров по любому.Рисковать так в последнем матче сезона, Массимо не будет.
      Удачи Спартаку!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 12 мая 2018, 22:01

      Глушаков неплохо в том сезоне отстоял, думаю выбор очевиден!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 21:21

      Лучше уж Реброва.У Максименко нет опыта.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:35

      стоило бы попробовать Максименко, но почему то думаю поставит Реброва.

      5
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 12 мая 2018, 19:20

      Лукавит Каррера. Прекрасно он знает кто будет в воротах - Ребров. Всё равно больше некому. Максименко уже стоял в воротах в основе и это было жалкое зрелище. Он не готов быть основным и главное надежным вратарем Спартака. До сих пор не понимаю ту чудовищную глупость клуба, когда продали Митрюшкина.

      7
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 мая 2018, 18:13

      Судя по такой неуверенности, конфликт зашёл далеко. Неплохо бы в такой ситуации подписать аренду Крицюка с Краснодаром, да попытаться перехватить Гранквиста, в обороне у нас полная жопа.

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun > DOCTOR PENALTY 12 мая 2018, 18:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гранквист домой уезжает, а Крицюка ждут когда он травму до конца залечит, поэтому ему пока играть и не дают, а доигрывает птица и на трансфер он

      -13
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      Рейтинг: +102

      Shogun 12 мая 2018, 18:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ставь Максименко, вот и будет у него просмотр на топ уровне, Обухов из Арсенала, принадлежит Зениту, отстоял 6 банок просрал, а этот надеюсь на ноль сыграет

      -11
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Shogun 12 мая 2018, 20:03

      видел максИ с нальчиком, больше желания нет.)))

      3
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