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  • Каррера: «Пока не знаю, кто сыграет в воротах «Спартака» в матче с «Динамо»

Каррера: «Пока не знаю, кто сыграет в воротах «Спартака» в матче с «Динамо»

12 мая 2018, 17:46
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что еще не решил, кто будет защищать ворота в матче заключительного 30 тура РФПЛ с «Динамо».

Вчера основной голкипер красно-белых Александр Селихов получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Вторым и третьим номером команды являются Артем Ребров и Александр Максименко.

«Мне очень жаль, что Селихов получил травму, особенно учитывая, что он мог поехать на чемпионат мира. У нас есть два вратаря. Кто из них сыграет завтра, я пока не знаю.

После травмы Селихова в интернете было много критики в адрес Реброва? Все ошибаются. Естественно, ошибки вратаря более заметны. Но ошибаются и форварды, не реализующие по семь-восемь моментов. Но это не так заметно, потому что игра завершается со счетом 0:0 и все об этом забывают.

Напомню, что в прошлом сезоне Ребров был основным вратарем чемпионского состава», – сказал Каррера.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Shogun
1526137524
Ставь Максименко, вот и будет у него просмотр на топ уровне, Обухов из Арсенала, принадлежит Зениту, отстоял 6 банок просрал, а этот надеюсь на ноль сыграет
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DOCTOR PENALTY
1526138014
Судя по такой неуверенности, конфликт зашёл далеко. Неплохо бы в такой ситуации подписать аренду Крицюка с Краснодаром, да попытаться перехватить Гранквиста, в обороне у нас полная жопа.
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oyabun
1526142002
Лукавит Каррера. Прекрасно он знает кто будет в воротах - Ребров. Всё равно больше некому. Максименко уже стоял в воротах в основе и это было жалкое зрелище. Он не готов быть основным и главное надежным вратарем Спартака. До сих пор не понимаю ту чудовищную глупость клуба, когда продали Митрюшкина.
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OfaZavr
1526146553
стоило бы попробовать Максименко, но почему то думаю поставит Реброва.
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zigbert
1526149315
Лучше уж Реброва.У Максименко нет опыта.
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Loko_Roma
1526151683
Глушаков неплохо в том сезоне отстоял, думаю выбор очевиден!
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Мары
1526155160
Мы все видели как необстрелянного новичка выпустили в составе Арсенала против ЦСКА и какой слив был произведён.Так что завтра будет Ребров по любому.Рисковать так в последнем матче сезона, Массимо не будет. Удачи Спартаку!
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