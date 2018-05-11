Конте: «Пятое место в АПЛ? Такое бывает. Два года назад мы были десятыми»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о положении команды в турнирной таблице АПЛ.

«Мы работали на протяжении двух лет, мы много трудились, чтобы создать что-то, заложить фундамент. Я думаю, нам это удалось.

В прошлом сезоне мы завоевали титул АПЛ после десятого места в позапрошлом сезоне. Это было сложно, но мы работали и победили – после десятого места. Теперь мы можем финишировать пятыми.

Непопадание в Лигу чемпионов? Нужно понимать, что такое может случиться. Мы играем в сильной лиге. Нужно быть готовым к этому, потому что на старте сезона есть шесть топ-клубов, которые борются за ЛЧ.

Такое бывает. И раньше это случалось. Помните, что два года назад «Челси» был десятым и не играл ни в финале Кубка Англии, ни в полуфинале Кубка лиги», – сказал Конте.

19 мая «Челси» сыграет в финале Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».

Конте: «Подходящий момент, чтобы начать волноваться за будущее в «Челси»