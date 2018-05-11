Главные новости дня. Черчесов объявил расширенный состав сборной России на ЧМ-2018, Вернблум покинет ЦСКА

Селихов получил серьезную травму. Он пропустит ЧМ-2018.

В сборной России определились с капитаном команды на ЧМ.

Стал известен расширенный состав сборной России на ЧМ.

Дани Алвес пропустит чемпионат мира из-за травмы.

Киевское «Динамо» может быть продано китайским инвесторам.

Три клуба РФПЛ не получили лицензии РФС на следующий сезон.

ЦСКА не будет продлевать контракты с Вернблумом и Милановым.

Черданцев сообщил о списке пяти тренеров на замену Манчини в «Зените».

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон попал в книгу рекордов Гиннесса.

Игуаин может покинуть «Ювентус» летом.