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    Главные новости дня. Черчесов объявил расширенный состав сборной России на ЧМ-2018, Вернблум покинет ЦСКА

    Селихов получил серьезную травму. Он пропустит ЧМ-2018.

    В сборной России определились с капитаном команды на ЧМ.

    Стал известен расширенный состав сборной России на ЧМ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2018 20:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +393

      victosha 12 мая 2018, 04:41

      Вернблум, Гранквист... Шведский исход. Пусть пришлют парочку шведов на смену.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 12 мая 2018, 03:12

      интересно!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 11 мая 2018, 23:46

      ну миланов - понятно, но вернблум - терять такого игрока - нонсенс...

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