Дзюба, Ташаев, Чалов включены в расширенный состав сборной России на ЧМ. Глушаков и Комбаров – в резерве

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал фамилии игроков, которые включены в расширенный состав для участия в чемпионате мира.

Окончательная заявка из 23 футболистов будет озвучена до 4 июня.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба – «Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Еще семеро футболистов вошли в резервный список

Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»), Дмитрий Полоз («Зенит»).

Нападающий: Антон Заболотный («Зенит»).