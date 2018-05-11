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  • Дзюба, Ташаев, Чалов включены в расширенный состав сборной России на ЧМ. Глушаков и Комбаров – в резерве

Дзюба, Ташаев, Чалов включены в расширенный состав сборной России на ЧМ. Глушаков и Комбаров – в резерве

11 мая 2018, 12:29
114

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал фамилии игроков, которые включены в расширенный состав для участия в чемпионате мира.

Окончательная заявка из 23 футболистов будет озвучена до 4 июня.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба – «Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Еще семеро футболистов вошли в резервный список

Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»), Дмитрий Полоз («Зенит»).

Нападающий: Антон Заболотный («Зенит»).

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (114)
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Чикомас
1526031345
Заболотный, Кутепов, Нойштедтер...не должны были попадать даже в расширенный список...
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PUZIAKA
1526032020
Стасик, Заболотный, серьезно? В списке 4х лучших нападающих России человек, не забивший ни одного мяча за пол года, регулярно выходя в основе? Иди ты на йух, Стасик. Ни сил, ни эмоций больше нет.
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vincentin
1526032307
Интересно, а Черчесов хоть видит, как "играет" Заболотный? Тот же Чалов за месяц забил на 7 мячей больше, чем Заднолотный за полгода последние...
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Shogun
1526033331
Что тут делает вечно запасной Габулов, полные дыры Гранат, Кудряшов и Кутепов, косячники Ерохин и Глушаков, хрусталь играющий по большим церковным праздникам Черышев и горе нападающие Дзюба и Заболотный, а также вечный лавочник Полоз, бл9 и после этого хочет выходить из группы, 3е место, как всегда, 3е место
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Черкизовский Кот
1526033884
За сборную России болею уже 18 лет. И всегда искренне надеялся на выход из группы: в 2002, 2004, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017. А вот в 2018 я точно уверен - наши из группы не выйдут!
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upiter622
1526035008
Надо же как не любить свою страну!Лучше бы Авангард из Курска взяли!
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sidors32
1526035811
Заболотный... Теперь то я за сборную спокоен
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Shogun
1526039897
Ну тут понятно не поедут, как зуб, среди киперов Джанаев и Гилерме, защитники - Камболов, Семенов, Фернандес и Игнатьев, хавбеки - Газинский, Ташаев, Черышев, Швец и напы - Дзюба и Чалов и вот Топ-23: Вратари - Акинфеев, Габулов и Лунев Защита - Гранат, Кудряшов, Кутепов, Нойштедтер, Рауш, Смольников, Жирков и Комбаров Полузащита - Головин, Дзагоев, Ерохин, Кузяев, Зобнин, Самедов, братья Миранчуки, Глушаков и Полоз Нападение - Смолов и Заболотный и тут даже к Ванге не ходи
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Tostao
1526046386
Черчесов в своём репертуаре: Габулов в "Брюгге" такие пенки пускает!!!
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babazo-72
1526048121
Владимир Габулов, Сослан Джанаев . А Гилерме в пролете, оху+ть не справедливо
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