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    Дзюба, Ташаев, Чалов включены в расширенный состав сборной России на ЧМ. Глушаков и Комбаров – в резерве

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал фамилии игроков, которые включены в расширенный состав для участия в чемпионате мира.

    Окончательная заявка из 23 футболистов будет озвучена до 4 июня.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба – «Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Еще семеро футболистов вошли в резервный список

    Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

    Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).

    Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»), Дмитрий Полоз («Зенит»).

    Нападающий: Антон Заболотный («Зенит»).

    Источник: РФС

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    11.05.2018 12:29
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    Комментарии117
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      Рейтинг: +1289

      каа 12 мая 2018, 08:36

      Странно, что Оздоева нет... а так все осетины в сборе...
      а если серьезно, то это уже не смешно...более менее смотрится полузащита...да и то неизвестно в какой форме подойдут...а так вопросы, вопросы, влпросы

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 мая 2018, 08:18

      Черчесов, надеюсь, знает что делает!!! Хотя и оооочень сомневаюсь! Поживём увидим!!!

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 мая 2018, 06:20

      ПЕчалька.

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 12 мая 2018, 02:45

      Габулов, который пропускает по 3 за матч, Рауш только потому что он из Динамо... бред собачий!!! Нодштедер (как его там правильно), Черышев хрустальный, пздц!!!

      3
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 12 мая 2018, 00:01

      Ерохин, Смольников - это топ) Жаль Заболотного не взял) лол)

      -1
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      Рейтинг: +255

      aleksander 12 мая 2018, 00:00

      нууууу ребят это просто пздц...
      во всех линиях есть ВОПРОСЫ!!!! ну куда Габулов(при всем уважении к нему и к его "заслугам")???? может лучше тогда Черчесов заявит сам себя в качестве 3-го вратаря???

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi 11 мая 2018, 22:00

      Дядя Федя, вы ду.у-р а-к?

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 мая 2018, 21:34

      Всего 3 (три) напа? Тогда сыграют только 2 игры. Третью продуют всухую.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 мая 2018, 21:18

      Похоже,кроме как простых болельщиков,состав сборной никого не волнует! Безмолвствуют все спецы и футбольные чины,но если вторых больше волнует организация и проведение мундиаля,то первые,видимо настроились посмотреть,с какими результатами закончит данная сборная с ее главным тренером,входящим в топ-5 по заработкам!

      0
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      Рейтинг: +5

      creepsterx 11 мая 2018, 20:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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