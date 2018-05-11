Селихов получил травму ахиллова сухожилия и не сыграет на ЧМ-2018

Голкипер «Спартака» Александр Селихов не сможет принять участия в матче заключительного тура РФПЛ с «Динамо». Более того, футболист не выступит на домашнем чемпионате мира в составе сборной России. Причина – разрыв ахиллова сухожилия, который он получил на сегодняшней тренировке команды.

В данный момент 24-летний вратарь проходит углубленное медицинское обследование. Если первоначальный диагноз подтвердится, то ему предстоит операция.

В нынешнем сезоне Селихов провел 31 встречу во всех турнирах, пропустив 34 гола. 12 поединков он провел на ноль.

Поединок «Спартак» – «Динамо» состоится в воскресенье, 13 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.