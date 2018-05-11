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  • Селихов получил травму ахиллова сухожилия и не сыграет на ЧМ-2018

Селихов получил травму ахиллова сухожилия и не сыграет на ЧМ-2018

11 мая 2018, 12:11
30

Голкипер «Спартака» Александр Селихов не сможет принять участия в матче заключительного тура РФПЛ с «Динамо». Более того, футболист не выступит на домашнем чемпионате мира в составе сборной России. Причина – разрыв ахиллова сухожилия, который он получил на сегодняшней тренировке команды.

В данный момент 24-летний вратарь проходит углубленное медицинское обследование. Если первоначальный диагноз подтвердится, то ему предстоит операция.

В нынешнем сезоне Селихов провел 31 встречу во всех турнирах, пропустив 34 гола. 12 поединков он провел на ноль.

Поединок «Спартак» – «Динамо» состоится в воскресенье, 13 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Россия Селихов Александр
Комментарии (30)
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Боцман59rus
1526030804
нас ожидает полуторачасовой эротический чат, с оральными ласками каркаса ворот ....надеюсь без привозов, но в будующем сезоне -на вольные хлеба, поближе к другу -Пилипчику.))))
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Obojaemiy
1526031127
Ахиллово сухожилие или пяточное сухожилие — самое мощное и крепкое сухожилие человеческого тела, может выдержать тягу на разрыв до 350 килограммов, а в некоторых случаях и более. КАК ТАК , САША???
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VIPded
1526031839
Невезуха парню... Всем Здоровья!!!
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VVM1964
1526034937
Здоровья Александру и скорейшего возвращения в строй .
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mialkov
1526035373
Эх! Опять переживать за свои ворота с Динамо...Саше - здоровья!!!
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max74
1526036452
У нас в каждом клубе РФПЛ считай по приличному вратарю, за исключением Анжи, так это что не проблема. Селихову здоровья
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Кинстифа
1526037593
Здоровья... когда же уже закончится это нашествие на игроков Спартака
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OfaZavr
1526052083
вот это удар... да что ж такое... ведь по сути на ровном месте, здоровья!
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zigbert
1526056091
Ну надо же.Здоровья Александру.
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Мары
1526056847
Понятно, что для Александра это маленькая трагедия, но жизнь на этом не останавливается.Впереди новый чемпионат России.Пусть лечится, отдыхает и готовится, а мы болелы всесторонне его поддержим.
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