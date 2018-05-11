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    Селихов получил травму ахиллова сухожилия и не сыграет на ЧМ-2018

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов не сможет принять участия в матче заключительного тура РФПЛ с «Динамо». Более того, футболист не выступит на домашнем чемпионате мира в составе сборной России. Причина – разрыв ахиллова сухожилия, который он получил на сегодняшней тренировке команды.

    В данный момент 24-летний вратарь проходит углубленное медицинское обследование. Если первоначальный диагноз подтвердится, то ему предстоит операция.

    В нынешнем сезоне Селихов провел 31 встречу во всех турнирах, пропустив 34 гола. 12 поединков он провел на ноль.

    Поединок «Спартак» – «Динамо» состоится в воскресенье, 13 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    11.05.2018 12:11
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 мая 2018, 19:40

      Понятно, что для Александра это маленькая трагедия, но жизнь на этом не останавливается.Впереди новый чемпионат России.Пусть лечится, отдыхает и готовится, а мы болелы всесторонне его поддержим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 19:28

      Ну надо же.Здоровья Александру.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 11 мая 2018, 19:18

      Да он на чм не нужен, Акинфеев и без него отстоит в воротах 3 матча.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 18:21

      вот это удар... да что ж такое... ведь по сути на ровном месте, здоровья!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 мая 2018, 16:24

      едрит твою .... что за напасть такая даже уже и на тренировках рвут

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 11 мая 2018, 14:59

      Ну все Ребров точно просрет 2 позицию в таблице

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Челнинец 11 мая 2018, 19:11

      типун Вам на язык

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 11 мая 2018, 14:58

      Ещё один в копилку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 11 мая 2018, 14:19

      Здоровья... когда же уже закончится это нашествие на игроков Спартака

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 14:08

      Никто в сборную не рвется, разве что камбаровы там всякие, им не впервой позориться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 мая 2018, 14:04

      да он бы и так не сыграл, все три игры сыграет Акинфеев если и сам травму не получит

      3
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