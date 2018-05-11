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    Черданцев: «У «Зенита» уже есть список из пяти тренеров на замену Манчини» 

    Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев сообщил, что у «Зенита» есть список из пяти кандидатов на замену главному тренеру команды Роберто Манчини. Напомним, что Манчини по окончании сезона, скорее всего, покинет команду.

    «100% инсайд из «Зенита»: на смену Манчини уже есть список из пяти тренеров. Продолжение следует», – написал Черданцев в своем твиттере.

    Corriere della Serra: На следующей неделе Манчини возглавит сборную Италии


    Источник: Twitter

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    11.05.2018 20:43
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +80

      war20071 12 мая 2018, 21:03

      Я БЫ НА ИХ МЕСТЕ ПОСТАВИЛ БЫ СЕМАКА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > war20071 13 мая 2018, 15:06

      Многие бы сделали так же,но у руководство свои *#$$#@@ планы,....

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:05

      такую новость кто угодно может выдать, например: на пост тренера "впишите название клуба" претендуют 10 тренеров, а об остальном вы узнаете когда его назначат))

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 12 мая 2018, 06:52

      Божович , Семак , Парфёнов , Кержаков,,,,,,,?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 12 мая 2018, 00:10

      На Манчини было очень много надежд. Не прижился и обкакался.

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 11 мая 2018, 22:48

      В начале сезона после приглашения Манчини, Черданцев чуть ли не кипятком писался, вспоминая как сто лет назад брал у него интервью.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 11 мая 2018, 22:42

      Мега новость

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 мая 2018, 22:37

      да по хрен пусть хоть Вася Пупкин тренирует толку не будет пока там играют такие игрочишки как эти аргентинцы или Ерохин с Заболотным и иудушка-Дюба

      -1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 11 мая 2018, 22:24

      Если бордель не приносит прибыли, может, надо не швейцара менять, а проституток?

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 мая 2018, 22:04

      да такую херню любой может ляпнуть в шалмане.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 3a zenit 12 мая 2018, 08:29

      Вот именно, ляпнул, а фамилии не сообщил.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 мая 2018, 21:33

      У всех тренеров из списка фамилия оканчивается на....ини ))))

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