Черданцев: «У «Зенита» уже есть список из пяти тренеров на замену Манчини» 

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев сообщил, что у «Зенита» есть список из пяти кандидатов на замену главному тренеру команды Роберто Манчини. Напомним, что Манчини по окончании сезона, скорее всего, покинет команду.

«100% инсайд из «Зенита»: на смену Манчини уже есть список из пяти тренеров. Продолжение следует», – написал Черданцев в своем твиттере.

Corriere della Serra: На следующей неделе Манчини возглавит сборную Италии



