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    Суркисы готовы продать киевское «Динамо». Один из возможных покупателей – китайский консорциум, купивший «Милан»

    Владельцы киевского «Динамо» Игорь и Григорий Суркисы готовы продать клуб. Они уже имеют на руках два серьезных предложения.

    Одним из потенциальных покупателей называют китайскую группу, которая ранее приобрела «Милан». Китайцы приезжали в конце апреля на базу «Динамо», осматривали ее и обсуждали возможность покупки. Второй потенциальный покупатель клуба не называется.

    В среду в финале Кубка Украины «Динамо» проиграло «Шахтеру» со счетом 0:2. За 2 тура до окончания чемпионата Украины киевляне отстают от лидирующего донецкого клуба на пять баллов.

    Источник: ua.tribuna

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    11.05.2018 09:04
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 12 мая 2018, 00:13

      Одесский Черноморец обошёлся бы им дешевле.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 мая 2018, 22:03

      Им не Динамо Киевское, а застолбить территории будущего Шёлкового пути в Европу.

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 19:13

      Не пойдут на это китайцы - для них нужен клуб более титулованный.

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka > zigbert 13 мая 2018, 13:10

      Например,Зенит,,,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 11 мая 2018, 11:30

      На фиг оно им не нужно

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 мая 2018, 10:38

      Китайцам киевское Динамо лучше не продавать. Владелец этой китайской компании не раз подозревался в мошенничестве и всяческих махинациях.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 мая 2018, 10:13

      Лучше б китайцы Тосно купили))

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 11 мая 2018, 09:37

      Да это "утка"!!! Зачем китайцам с их миллиардами клуб из Киева, на котором даже заработать нельзя!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Dimon013 11 мая 2018, 09:58

      А чё по дешевке не взять то, что на дороге валяется?

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 > prezent2017 11 мая 2018, 12:28

      Если только из-за этого)))
      Хотя азиаты не умеют зарабатывать на футболе (пример - Милан, закупились на 250 млн., а результата 0). Пусть берут пример с арабских шейхов (МС, ПСЖ...) и Абрамовича ))))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 мая 2018, 09:36

      шева протеже

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      Рейтинг: +374

      Mazzola 11 мая 2018, 09:36

      Переименуют клуб в типа "Хунхуза-разбойника" из Кыйива.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 мая 2018, 09:29

      Китайцы скупают историю. Но вряд-ли будут делать из него гранда. Скорее всего клуб, где будут проходить обкатку игроки, и транзитом уходить на Милан. Своеобразный "аэродром подскока" для Милана.

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