Суркисы готовы продать киевское «Динамо». Один из возможных покупателей – китайский консорциум, купивший «Милан»

Владельцы киевского «Динамо» Игорь и Григорий Суркисы готовы продать клуб. Они уже имеют на руках два серьезных предложения.

Одним из потенциальных покупателей называют китайскую группу, которая ранее приобрела «Милан». Китайцы приезжали в конце апреля на базу «Динамо», осматривали ее и обсуждали возможность покупки. Второй потенциальный покупатель клуба не называется.

В среду в финале Кубка Украины «Динамо» проиграло «Шахтеру» со счетом 0:2. За 2 тура до окончания чемпионата Украины киевляне отстают от лидирующего донецкого клуба на пять баллов.