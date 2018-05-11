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  • Суркисы готовы продать киевское «Динамо». Один из возможных покупателей – китайский консорциум, купивший «Милан»

Суркисы готовы продать киевское «Динамо». Один из возможных покупателей – китайский консорциум, купивший «Милан»

11 мая 2018, 09:04
15

Владельцы киевского «Динамо» Игорь и Григорий Суркисы готовы продать клуб. Они уже имеют на руках два серьезных предложения.

Одним из потенциальных покупателей называют китайскую группу, которая ранее приобрела «Милан». Китайцы приезжали в конце апреля на базу «Динамо», осматривали ее и обсуждали возможность покупки. Второй потенциальный покупатель клуба не называется.

В среду в финале Кубка Украины «Динамо» проиграло «Шахтеру» со счетом 0:2. За 2 тура до окончания чемпионата Украины киевляне отстают от лидирующего донецкого клуба на пять баллов.

Источник: ua.tribuna
Украина. Плей-офф Динамо К
Комментарии (15)
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-Olezhek-
1526019462
Китайцы решили отмывать деньги через Украину? очень странное решение как на мой взгляд
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Mazzola
1526020569
Переименуют клуб в типа "Хунхуза-разбойника" из Кыйива.
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С-Пб on-line
1526020592
шева протеже
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Dimon013
1526020637
Да это "утка"!!! Зачем китайцам с их миллиардами клуб из Киева, на котором даже заработать нельзя!
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Danish Dynamite
1526022815
Лучше б китайцы Тосно купили))
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BRO_football
1526024328
Китайцам киевское Динамо лучше не продавать. Владелец этой китайской компании не раз подозревался в мошенничестве и всяческих махинациях.
Ответить
babenko1977
1526027423
На фиг оно им не нужно
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zigbert
1526055201
Не пойдут на это китайцы - для них нужен клуб более титулованный.
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Par Mezan
1526065433
Им не Динамо Киевское, а застолбить территории будущего Шёлкового пути в Европу.
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vitvik
1526073215
Одесский Черноморец обошёлся бы им дешевле.
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