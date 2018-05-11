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    Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон послал мяч на 75 метров и попал в книгу рекордов Гиннесса

    Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд по дальности полета мяча, попав тем самым в книгу рекордов Гиннесса.

    На тренировке команды, на которой присутствовали представители комитета по регистрации книги рекордов Гиннесса, бразилец от вратарской площади отправил мяч на расстояние 75,35 метра. Таким образом, он на 5,5 метра превзошел предыдущее достижение.

    Вратарю был выдан сертификат, подтверждающий его рекорд.

    В нынешнем сезоне Эдерсон провел 45 матчей во всех турнирах и пропустил 36 голов. В 21 встрече ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    11.05.2018 14:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 12 мая 2018, 00:27

      Да крут Эдерсон, даже Акинфефеев таким образом чуть дальше середины добивает

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 20:04

      В добавок левша.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 11 мая 2018, 16:51

      А, хотя понятно - это же не до остановки мяча, а до первого касания земли.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 11 мая 2018, 16:39

      Обождите, я что-то не понял. Длина футбольного поля по правилам от 90 до 120 метров, при этом гол вратаря от своих ворот - не такое уж и редкое явление. В чём суть рекорда в 75 метров тогда?

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Torvald64 11 мая 2018, 17:16

      Ты можешь ударить и мяч скочит по полю и тебе засчитывают гол, а это до первого касания поля

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 мая 2018, 15:40

      Юрку нашего научи так бомбить

      2
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      Рейтинг: +20

      Ну Такое Себе 11 мая 2018, 15:12

      поработать над точностью, и можно со своей половины штрафные выполнять, по воротам соперника )))

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