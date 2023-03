Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон послал мяч на 75 метров и попал в книгу рекордов Гиннесса

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд по дальности полета мяча, попав тем самым в книгу рекордов Гиннесса.

На тренировке команды, на которой присутствовали представители комитета по регистрации книги рекордов Гиннесса, бразилец от вратарской площади отправил мяч на расстояние 75,35 метра. Таким образом, он на 5,5 метра превзошел предыдущее достижение.

Вратарю был выдан сертификат, подтверждающий его рекорд.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел 45 матчей во всех турнирах и пропустил 36 голов. В 21 встрече ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

.@edersonmoraes93 attempts the World's Longest Football Kick to make the @GWR! #mancity pic.twitter.com/ToUKov19kT