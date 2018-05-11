Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон послал мяч на 75 метров и попал в книгу рекордов Гиннесса

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон послал мяч на 75 метров и попал в книгу рекордов Гиннесса

11 мая 2018, 14:58
7

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд по дальности полета мяча, попав тем самым в книгу рекордов Гиннесса.

На тренировке команды, на которой присутствовали представители комитета по регистрации книги рекордов Гиннесса, бразилец от вратарской площади отправил мяч на расстояние 75,35 метра. Таким образом, он на 5,5 метра превзошел предыдущее достижение.

Вратарю был выдан сертификат, подтверждающий его рекорд.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел 45 матчей во всех турнирах и пропустил 36 голов. В 21 встрече ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Эдерсон
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ну Такое Себе
1526040775
поработать над точностью, и можно со своей половины штрафные выполнять, по воротам соперника )))
Ответить
С-Пб on-line
1526042438
Юрку нашего научи так бомбить
Ответить
Torvald64
1526045988
Обождите, я что-то не понял. Длина футбольного поля по правилам от 90 до 120 метров, при этом гол вратаря от своих ворот - не такое уж и редкое явление. В чём суть рекорда в 75 метров тогда?
Ответить
Torvald64
1526046693
А, хотя понятно - это же не до остановки мяча, а до первого касания земли.
Ответить
zigbert
1526058277
В добавок левша.
Ответить
RamonCSKA
1526074022
Да крут Эдерсон, даже Акинфефеев таким образом чуть дальше середины добивает
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
18
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
4
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Все новости
Все новости
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
Вчера, 14:33
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
Вчера, 12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
Вчера, 00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+