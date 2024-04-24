Гвардиола: «Холанд не допущен к матчу с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Эрлинг Холанд пропустит следующую игру.

«Эрлинг не готов к завтрашнему матчу. У него не серьезная проблема, но к этой игре он не допущен», – сказал Гвардиола.

В четверг «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Брайтоном», начало – в 22:00 мск.

Ранее Холанд не сыграл с «Челси» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

Статистика норвежца в этом сезоне: 39 матчей, 31 гол, 6 ассистов.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?