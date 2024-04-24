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    Гвардиола: «Холанд не допущен к матчу с «Брайтоном»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Эрлинг Холанд пропустит следующую игру.

    «Эрлинг не готов к завтрашнему матчу. У него не серьезная проблема, но к этой игре он не допущен», – сказал Гвардиола.

    • В четверг «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Брайтоном», начало – в 22:00 мск.
    • Ранее Холанд не сыграл с «Челси» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.
    • Статистика норвежца в этом сезоне: 39 матчей, 31 гол, 6 ассистов.

    Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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    Источник: BBC

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    24.04.2024 15:15
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