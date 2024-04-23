АПЛ. «Арсенал» уничтожил «Челси» в лондонском дерби – 5:0!

«Арсенал» дома разгромил «Челси» в 29-м туре чемпионата Англии.

Команда Микеля Артеты забила в ворота соперника пять безответных мячей.

Счет открыл Леандро Троссард, затем по дублю оформили Кай Хаверц и Бен Уайт.

Набрав три очка, «Арсенал» вышел на чистое первое место в таблице АПЛ, но у «Манчестер Сити» два матча в запасе.

«Челси» идет на девятой строчке в Премьер-лиге.

Англия. АПЛ. 29-й тур

Арсенал – Челси – 5:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Троссард, 4; 2:0 – Уайт, 52; 3:0 – Хаверц, 57; 4:0 – Хаверц, 65; 5:0 – Уайт, 70.

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