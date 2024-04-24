Почеттино объяснил разгром от «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после матча 29-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:5) заявил, что его команда показала неспособность сопротивляться.

«Это не так и сложно объяснить. Все видели, что мы не бились с самого начала матча. После того, как мы пропустили, думаю, что команда была слишком мягкой. Я очень разочарован началом матча, потому что у нас должна была быть энергия.

В перерыве мы говорили о том, чтобы начать по другому второй тайм. Но мы начали очень плохо. Мы сдались, когда пропустили третий гол. Игрокам было тяжело вплоть до конца матча.

Мы очень хорошо сыграли против «Манчестер Сити» – это был фантастический матч. Но спустя три дня мы не боролись. Возможно, мы не до конца восстановились. Команда продемонстрировала неспособность сопротивляться – вот в чем проблема.

«Арсенал» – очень хорошая команда. Но я думаю, что мы позволили им играть. Предоставили им все возможности играть и создавать моменты», – сказал Почеттино.