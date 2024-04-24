Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Почеттино объяснил разгром от «Арсенала»

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после матча 29-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:5) заявил, что его команда показала неспособность сопротивляться.

    «Это не так и сложно объяснить. Все видели, что мы не бились с самого начала матча. После того, как мы пропустили, думаю, что команда была слишком мягкой. Я очень разочарован началом матча, потому что у нас должна была быть энергия.

    В перерыве мы говорили о том, чтобы начать по другому второй тайм. Но мы начали очень плохо. Мы сдались, когда пропустили третий гол. Игрокам было тяжело вплоть до конца матча.

    Мы очень хорошо сыграли против «Манчестер Сити» – это был фантастический матч. Но спустя три дня мы не боролись. Возможно, мы не до конца восстановились. Команда продемонстрировала неспособность сопротивляться – вот в чем проблема.

    «Арсенал» – очень хорошая команда. Но я думаю, что мы позволили им играть. Предоставили им все возможности играть и создавать моменты», – сказал Почеттино.

    • «Челси» занимает 9-е место в АПЛ с 47 очками после 32 матчей.
    • «Арсенал» лидирует с 77 очками после 34 матчей. Следом идет «Ливерпуль» с 74 очками, но он провел на игру меньше. Третье место у «Манчестер Сити» (73 очка, 32 матча).

    Новости по теме
    Артета прокомментировал разгром «Челси»
    «Челси» побил клубный антирекорд 29-летней давности
    «Челси» установил два антирекорда по итогам матча с «Арсеналом» 2
    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1713942959
    Эти отмазки никому на хрен не нужны.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+