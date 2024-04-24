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    • Букмекеры спрогнозировали, кто возглавит «Ливерпуль» вместо Клоппа

    Букмекеры спрогнозировали, кто возглавит «Ливерпуль» вместо Клоппа

    Букмекеры рассчитали, кто должен стать новым главным тренером «Ливерпуля».

    Наиболее вероятным преемником Юргена Клоппа считается Арне Слот из «Фейеноорда».

    В топ-10 претендентов есть даже Жозе Моуринью.

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    Источник: Sports.ru

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    24.04.2024 14:42
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    Комментарии (2)
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    Axe111
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    БУКМЕКЕРЫ
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    Привет, спортсмэн
    1713976179
    Про Абаскаля забыли!
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