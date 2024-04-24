Букмекеры спрогнозировали, кто возглавит «Ливерпуль» вместо Клоппа

Букмекеры рассчитали, кто должен стать новым главным тренером «Ливерпуля».
Наиболее вероятным преемником Юргена Клоппа считается Арне Слот из «Фейеноорда».
В топ-10 претендентов есть даже Жозе Моуринью.
- 1. Арне Слот («Фейеноорд») – 1.57
- 2. Рубен Аморим («Спортинг») – 8.00
- 3. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 9.00
- 4-6. Жозе Моуринью – 15.00
- 4-6. Гари О’Нил («Вулверхэмптон») – 15.00
- 4-6. Томас Тухель («Бавария») – 15.00
- 7-9. Пеп Лейндерс – 21.00
- 7-9. Томас Франк («Брентфорд») – 21.00
- 7-9. Тиаго Мотта («Болонья») – 21.00