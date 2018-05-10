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  • Прядкин: «Миллионый болельщик на матче «Зенита» – громаднейший успех»

Прядкин: «Миллионый болельщик на матче «Зенита» – громаднейший успех»

10 мая 2018, 18:57
6

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями о том, что на матч 30-го тура «Зенита» со «СКА-Хабаровском» придет миллионый в этом сезоне болельщик петербуржцев.

«Это очень здорово. Это громаднейший успех и пример для всех остальных клубов. Это неординарное событие!

«Зенит» делает очень большую работу по привлечению на свои трибуны болельщиков. Не только фанатов – а именно болельщиков, которые преданы своей команде. Достижение отметки в миллион показывает уровень успешности работы с болельщиками.

Безусловно, все наши клубы работают. Есть преданные болельщики у «Спартака», у ЦСКА, в Краснодаре много отличных фанатов… Того успеха, которого добился «Зенит», очень впечатляет. Он должен воодушевить другие команды на работу с болельщиками», – сказал Прядкин.

Команда Роберто Манчини примет хабаровчан 13 мая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Прядкин Сергей
Комментарии (6)
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raritet
1525968113
Это делали многие люди до Фурсенко и Манчини. Боюсь с таким отношением к делу многие болелы могут отвернуться от клуба.
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shinnik
1525970175
Сам и втиснется..( больно радуется.))
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vladimir-7
1525970394
Миллионый болельщик, это Мудко или Фурсенко, а вдруг сам приедет.
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prezent2017
1525974848
Может СКА обыграют? А может нет...
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Garrincha58
1525981355
когда Зенит играл на Петровском и команда была и обстановка на матче еще та была а сейчас что стадион неуютный команда вообще не играет вообщем все плохо и ждать миллионного зрителя какой смысл в АПЛ Вест Хэм играет на Уэмбли и что команда плетется в конце таблицы и они не орут что у них за сезон тоже уже давно перевалило за миллион
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