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    Прядкин: «Миллионый болельщик на матче «Зенита» – громаднейший успех»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями о том, что на матч 30-го тура «Зенита» со «СКА-Хабаровском» придет миллионый в этом сезоне болельщик петербуржцев.

    «Это очень здорово. Это громаднейший успех и пример для всех остальных клубов. Это неординарное событие!

    «Зенит» делает очень большую работу по привлечению на свои трибуны болельщиков. Не только фанатов – а именно болельщиков, которые преданы своей команде. Достижение отметки в миллион показывает уровень успешности работы с болельщиками.

    Безусловно, все наши клубы работают. Есть преданные болельщики у «Спартака», у ЦСКА, в Краснодаре много отличных фанатов… Того успеха, которого добился «Зенит», очень впечатляет. Он должен воодушевить другие команды на работу с болельщиками», – сказал Прядкин.

    Команда Роберто Манчини примет хабаровчан 13 мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2018 18:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2018, 22:42

      когда Зенит играл на Петровском и команда была и обстановка на матче еще та была а сейчас что стадион неуютный команда вообще не играет вообщем все плохо и ждать миллионного зрителя какой смысл в АПЛ Вест Хэм играет на Уэмбли и что команда плетется в конце таблицы и они не орут что у них за сезон тоже уже давно перевалило за миллион

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks > Garrincha58 13 мая 2018, 01:02

      Ну времена хорошие вернутся, и стадион будет отличным дополнением ко всему. Петрович, всё же, маловат был для Питера

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 мая 2018, 20:54

      Может СКА обыграют? А может нет...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 мая 2018, 19:39

      Миллионый болельщик, это Мудко или Фурсенко, а вдруг сам приедет.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 мая 2018, 19:36

      Сам и втиснется..(
      больно радуется.))

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 10 мая 2018, 19:01

      Это делали многие люди до Фурсенко и Манчини. Боюсь с таким отношением к делу многие болелы могут отвернуться от клуба.

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