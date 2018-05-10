Прядкин: «Миллионый болельщик на матче «Зенита» – громаднейший успех»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями о том, что на матч 30-го тура «Зенита» со «СКА-Хабаровском» придет миллионый в этом сезоне болельщик петербуржцев.

«Это очень здорово. Это громаднейший успех и пример для всех остальных клубов. Это неординарное событие!

«Зенит» делает очень большую работу по привлечению на свои трибуны болельщиков. Не только фанатов – а именно болельщиков, которые преданы своей команде. Достижение отметки в миллион показывает уровень успешности работы с болельщиками.

Безусловно, все наши клубы работают. Есть преданные болельщики у «Спартака», у ЦСКА, в Краснодаре много отличных фанатов… Того успеха, которого добился «Зенит», очень впечатляет. Он должен воодушевить другие команды на работу с болельщиками», – сказал Прядкин.

Команда Роберто Манчини примет хабаровчан 13 мая.