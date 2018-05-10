«МЮ» может купить Жоржиньо у «Наполи»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Жоржиньо. Об этом сообщил ресурс Calcionapoli24.

Согласно источнику, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью обратился за помощью по трансферу к агенту Жорже Мендешу, который тесно связан с неаполитанским клубом.

Считается, что Мендеш уже передал руководству клуба информацию об интересе «Юнайтед» к 26-летнему хавбеку.

В текущем сезоне Жоржиньо принял участие в 27 играх всех турниров. На его счету четыре мяча и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.