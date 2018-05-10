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    «МЮ» может купить Жоржиньо у «Наполи»

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Жоржиньо. Об этом сообщил ресурс Calcionapoli24.

    Согласно источнику, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью обратился за помощью по трансферу к агенту Жорже Мендешу, который тесно связан с неаполитанским клубом.

    Считается, что Мендеш уже передал руководству клуба информацию об интересе «Юнайтед» к 26-летнему хавбеку.

    В текущем сезоне Жоржиньо принял участие в 27 играх всех турниров. На его счету четыре мяча и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2018 15:29
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