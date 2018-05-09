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Туре – о Матиче: «Ненавижу эту сволочь»

9 мая 2018, 13:17
7

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о самом неудобном оппоненте на поле, против которого ему доводилось играть.

«Самый тяжелый соперник? Матич (прим. – Неманья, хавбек «Манчестер Юнайтед»). Я ненавижу его, эту сволочь! Он очень сложный футболист, чтобы играть против него. Он высок и силен. Играть против него было весело, хоть и тяжело. Он мощный, высокий.

Тяжело найти такого оппонента, который смог бы меня остановить. Их мало. Но Матич был одним из тех, кто смог доставить мне проблемы. Он может бегать, может возвращаться, может сопровождать, сражаться. Он хороший футболист», – сказал Туре.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Туре Яя Матич Неманья
Комментарии (7)
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vladik12
1525864539
Почему он назвал Селюка Матичем?
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Garrincha58
1525864605
не понимаю руководство Челси как можно было продать Матича в МЮ, а Косту поменять на сопливого мальчугана Морату вот от этого все нынешние беды в Челси и их 5 место
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Бухбух
1525874185
Скажи Матич нечто подобное о Туре - сразу бы дисквалифицировали.
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zigbert
1525875953
Сейчас Матич пожалуй достиг пика своей карьеры.
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OfaZavr
1525876023
хорошим словом похвалил соперника ничего не скажешь))
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