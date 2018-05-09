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    Туре – о Матиче: «Ненавижу эту сволочь»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о самом неудобном оппоненте на поле, против которого ему доводилось играть.

    «Самый тяжелый соперник? Матич (прим. – Неманья, хавбек «Манчестер Юнайтед»). Я ненавижу его, эту сволочь! Он очень сложный футболист, чтобы играть против него. Он высок и силен. Играть против него было весело, хоть и тяжело. Он мощный, высокий.

    Тяжело найти такого оппонента, который смог бы меня остановить. Их мало. Но Матич был одним из тех, кто смог доставить мне проблемы. Он может бегать, может возвращаться, может сопровождать, сражаться. Он хороший футболист», – сказал Туре.

    Источник: Daily Mail

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    09.05.2018 13:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 17:27

      хорошим словом похвалил соперника ничего не скажешь))

      5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 17:25

      Сейчас Матич пожалуй достиг пика своей карьеры.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 мая 2018, 16:56

      Скажи Матич нечто подобное о Туре - сразу бы дисквалифицировали.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 мая 2018, 14:16

      не понимаю руководство Челси как можно было продать Матича в МЮ, а Косту поменять на сопливого мальчугана Морату вот от этого все нынешние беды в Челси и их 5 место

      3
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      Рейтинг: +148

      Sarco > Garrincha58 9 мая 2018, 14:34

      Очевидно же Матич сам хотел уйти , и заранее это решил , и у него год по контракту был , плюс возраст , поэтом за такие деньги Челси в плюсе остался. ну и просто посмотри на статистику его даже в чемпионский сезон , он больше привозил , чем отбирал, были матчи где 0 перехватов и 0 отборов за всю игру . А Коста топовый нап ,один из лучших, но его характер это нечто , он как бы посредине Чемпионата хотел за деньгами в Китай свалить , и все время о своем Атлетико думал , я уж молчу про то .что он себя ставит выше тренера .

      1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 9 мая 2018, 14:15

      Почему он назвал Селюка Матичем?

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vladik12 9 мая 2018, 14:17

      потому что Селюк не играл против него и он маленького роста

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