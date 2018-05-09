Туре – о Матиче: «Ненавижу эту сволочь»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о самом неудобном оппоненте на поле, против которого ему доводилось играть.

«Самый тяжелый соперник? Матич (прим. – Неманья, хавбек «Манчестер Юнайтед»). Я ненавижу его, эту сволочь! Он очень сложный футболист, чтобы играть против него. Он высок и силен. Играть против него было весело, хоть и тяжело. Он мощный, высокий.

Тяжело найти такого оппонента, который смог бы меня остановить. Их мало. Но Матич был одним из тех, кто смог доставить мне проблемы. Он может бегать, может возвращаться, может сопровождать, сражаться. Он хороший футболист», – сказал Туре.