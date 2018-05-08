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  • Кришито: «Не уверен, что после матча со «СКА-Хабаровском» смогу сдержать слезы»

Кришито: «Не уверен, что после матча со «СКА-Хабаровском» смогу сдержать слезы»

8 мая 2018, 21:19
12

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». Эта игра станет для итальянца последней за петербургский клуб.

– После матча против «СКА-Хабаровска» вы и болельщики попрощаетесь друг с другом…

– Эта игра станет особенной для меня, последней за «Зенит» после семи прекрасных лет в клубе. Мне будет очень приятно, если бы стадион заполнился целиком, если бы болельщики пришли, чтобы я мог сказать им «спасибо» за их поддержку.

– Вы в свое время видели, как болельщики прощались с Кержаковым, Ломбертсом, Малафеевым, и те не смогли сдержать слез.

– Да! Не уверен, что и я смогу. Семь лет – это очень много. Мы вместе завоевали множество трофеев в России и подарили болельщикам радостные моменты.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. Ранее игрок попрощался с петербургской командой.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525804577
....кришито, васся, самый лучший защитник универсал которых я встречал в последние 7-8 лет!!! очень печально, что он оставляет нас...нашему чемпионату и так мало на ком осталось учиться
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smersh45
1525804877
очень,очень жаль.Успехов тебе родной!!!
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baden69
1525805027
Удачи тебе в Италии, Миммо! А в Питере тебя будут помнить... Спасибо за игру!
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BRO_football
1525805718
Ага, если Зенит проиграет ещё и СКА-Хабаровску, то никто не сможет сдержать слёз: кто-то от смеха, а кто-то от горя.
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mialkov
1525807023
Замечательный футболист и человек! Заслужил уважение болельщиков не только Питера. Успехов в дальнейшем!!! Спасибо за искренность в футболе!
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raritet
1525807816
К сожалению, на нем одном Зениту не уехать далеко. Так что все логично. Жаль конечно терять хорошего футболиста.Спасибо Спалетти что показал нам такого футболиста. Спасибо самому Кришито за работу. Претензий нет.
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zigbert
1525809727
Найти полноценную замену Кришито, будет трудно.
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isa361
1525850518
забил в этом сезоне больше некоторых нападающих
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Zeff
1525868713
Кришито все таки уходит. Очень жаль. Настоящий профессионал.
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Урия Гип
1525870361
Прощай, Доменико. Хорошо играл.
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