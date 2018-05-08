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    Кришито: «Не уверен, что после матча со «СКА-Хабаровском» смогу сдержать слезы»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». Эта игра станет для итальянца последней за петербургский клуб.

    – После матча против «СКА-Хабаровска» вы и болельщики попрощаетесь друг с другом…

    – Эта игра станет особенной для меня, последней за «Зенит» после семи прекрасных лет в клубе. Мне будет очень приятно, если бы стадион заполнился целиком, если бы болельщики пришли, чтобы я мог сказать им «спасибо» за их поддержку.

    – Вы в свое время видели, как болельщики прощались с Кержаковым, Ломбертсом, Малафеевым, и те не смогли сдержать слез.

    – Да! Не уверен, что и я смогу. Семь лет – это очень много. Мы вместе завоевали множество трофеев в России и подарили болельщикам радостные моменты.

    Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. Ранее игрок попрощался с петербургской командой.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.05.2018 21:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 9 мая 2018, 15:52

      Прощай, Доменико. Хорошо играл.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 9 мая 2018, 15:25

      Кришито все таки уходит. Очень жаль. Настоящий профессионал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 9 мая 2018, 10:21

      забил в этом сезоне больше некоторых нападающих

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 мая 2018, 06:37

      ... Особенно, если Зенит проиграет.

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 23:02

      Найти полноценную замену Кришито, будет трудно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > zigbert 9 мая 2018, 08:45

      да перестаньте есть Терентьев Набиуллин до этого был Чернов вроде а Кришито в последние год два стал иногда косячить года понятно да и домой ему хочется в теплую Геную

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 8 мая 2018, 22:30

      К сожалению, на нем одном Зениту не уехать далеко. Так что все логично. Жаль конечно терять хорошего футболиста.Спасибо Спалетти что показал нам такого футболиста. Спасибо самому Кришито за работу. Претензий нет.

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 мая 2018, 22:17

      Замечательный футболист и человек! Заслужил уважение болельщиков не только Питера. Успехов в дальнейшем!!! Спасибо за искренность в футболе!

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 мая 2018, 21:55

      Ага, если Зенит проиграет ещё и СКА-Хабаровску, то никто не сможет сдержать слёз: кто-то от смеха, а кто-то от горя.

      1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 8 мая 2018, 21:43

      Удачи тебе в Италии, Миммо! А в Питере тебя будут помнить... Спасибо за игру!

      8
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      Рейтинг: +616

      smersh45 8 мая 2018, 21:41

      очень,очень жаль.Успехов тебе родной!!!

      6
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