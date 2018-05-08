Кришито: «Не уверен, что после матча со «СКА-Хабаровском» смогу сдержать слезы»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». Эта игра станет для итальянца последней за петербургский клуб.

– После матча против «СКА-Хабаровска» вы и болельщики попрощаетесь друг с другом…

– Эта игра станет особенной для меня, последней за «Зенит» после семи прекрасных лет в клубе. Мне будет очень приятно, если бы стадион заполнился целиком, если бы болельщики пришли, чтобы я мог сказать им «спасибо» за их поддержку.

– Вы в свое время видели, как болельщики прощались с Кержаковым, Ломбертсом, Малафеевым, и те не смогли сдержать слез.

– Да! Не уверен, что и я смогу. Семь лет – это очень много. Мы вместе завоевали множество трофеев в России и подарили болельщикам радостные моменты.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. Ранее игрок попрощался с петербургской командой.