Овчинников: «Головин – лучший футболист России»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников назвал полузащитник Александра Головина – лучшим футболистом России на данный момент.

«Стоит ли Головину ехать в Европу? Я за Сашу решать не могу. Но я бы ему посоветовал попробовать свои силы, если будет достойное предложение, которое устроит и клуб, и игрока. Хочется, чтобы он попал в топ-клуб и смог реализовать свои сильные качества.

Я очень в нем уверен, он мне всегда нравился. И Леонид Викторович много с ним работал, уделял много внимания, и Виктор Михайлович сейчас. Он стал лидером команды и ведет ЦСКА за собой. Считаю, что он созрел для топ-клуба. Считаю, что он лучший футболист России. На сегодняшний день это очень яркая фигура в нашем футболе.

Чемпионат Англии был бы для него приоритетным. Думаю, там он бы играл еще сильнее. Ему нужно попасть в другую среду, которая поможет развить и без того хорошие качества. На новом уровне Головин будет еще больше прогрессировать. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Это замечательный, трудолюбивый парень. Его не портит какая-либо известность. Такие футболисты вообще редко появляются», – заявил Овчинников в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».