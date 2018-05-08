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Овчинников: «Головин – лучший футболист России»

8 мая 2018, 06:42
21

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников назвал полузащитник Александра Головина – лучшим футболистом России на данный момент.

«Стоит ли Головину ехать в Европу? Я за Сашу решать не могу. Но я бы ему посоветовал попробовать свои силы, если будет достойное предложение, которое устроит и клуб, и игрока. Хочется, чтобы он попал в топ-клуб и смог реализовать свои сильные качества.

Я очень в нем уверен, он мне всегда нравился. И Леонид Викторович много с ним работал, уделял много внимания, и Виктор Михайлович сейчас. Он стал лидером команды и ведет ЦСКА за собой. Считаю, что он созрел для топ-клуба. Считаю, что он лучший футболист России. На сегодняшний день это очень яркая фигура в нашем футболе.

Чемпионат Англии был бы для него приоритетным. Думаю, там он бы играл еще сильнее. Ему нужно попасть в другую среду, которая поможет развить и без того хорошие качества. На новом уровне Головин будет еще больше прогрессировать. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Это замечательный, трудолюбивый парень. Его не портит какая-либо известность. Такие футболисты вообще редко появляются», – заявил Овчинников в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Овчинников Сергей
Комментарии (21)
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Karpathian
1525752868
Хороший. Не лучший
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SPACE TRUCKIN
1525753910
хороший,лёгкий,быстроногий,но не лучший-скорее не стабильно лучший...я рад,что в отечественном футболе-пусть и у оппонентов-появляются такие игроки.Успехов Головину!
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Lesha VV
1525757257
Громкое заявление . Про Дзагоева тоже самое говорили . Не нужно торопить события.
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Dominator777
1525758315
Таки да! На сегодняшний день без сомнения - лучший!
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srg38
1525759345
Один из лучших без сомнения
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momwig_
1525759997
Может, Головин и лучший прямо сейчас. Но это точно не лучшим образом характеризует наш футбол, потому в реальном что в топ-клубе Головин будет деревяшкой с большими тактическими "залысинами"... так что лучше уж в середняка какого - там может сверкнуть, ну и - чисто для создания тренда
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Чикомас
1525761427
Да не перехвалите вы! Парень совсем молодой....Мало ли талантливых пацанов, так и остались подающими надежду..
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zigbert
1525762545
Игрок талантливый,но сейчас его лучше не перехваливать.
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OfaZavr
1525767305
ну если только будет конкретное предложение которое устроит всех, тогда отчего бы и не попробовать.
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кузнецов артем
1525786931
В цска он конечно лучший, проявит на чм мира себя и предложения поступят. Вопрос в том продаст ли жид, или ему покажется мало то что предложат
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