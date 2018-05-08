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    Овчинников: «Головин – лучший футболист России»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников назвал полузащитник Александра Головина – лучшим футболистом России на данный момент.

    «Стоит ли Головину ехать в Европу? Я за Сашу решать не могу. Но я бы ему посоветовал попробовать свои силы, если будет достойное предложение, которое устроит и клуб, и игрока. Хочется, чтобы он попал в топ-клуб и смог реализовать свои сильные качества.

    Я очень в нем уверен, он мне всегда нравился. И Леонид Викторович много с ним работал, уделял много внимания, и Виктор Михайлович сейчас. Он стал лидером команды и ведет ЦСКА за собой. Считаю, что он созрел для топ-клуба. Считаю, что он лучший футболист России. На сегодняшний день это очень яркая фигура в нашем футболе.

    Чемпионат Англии был бы для него приоритетным. Думаю, там он бы играл еще сильнее. Ему нужно попасть в другую среду, которая поможет развить и без того хорошие качества. На новом уровне Головин будет еще больше прогрессировать. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Это замечательный, трудолюбивый парень. Его не портит какая-либо известность. Такие футболисты вообще редко появляются», – заявил Овчинников в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2018 06:42
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 8 мая 2018, 19:54

      - а Овчинников - лучший "промоутер" Головина...и как же, и за чем он в своё время "покинул" Локо !???...Онопко точно знает, у него есть опыт...что он там из атрибутики поцеловал, и по чьей просьбе...Вот они - бывшие наши кумиры, а ныне -........на хлеб,наверное, не хватало....я могу понять Семака, у него много детей..., а лучший в ЦСКА - Акинфеев!...приношу извинения за сумбур...позволю себе пофантазировать... в сезоне 2018/2019 за чемпионство будут бороться 4-е команды!, Спартак будет бороться за места с 5-го по 8-е....это моё личное предположение! С Праздником Великой Победы!...знали бы наши деды за что
      и за кого они положили свои жизни!?(((, за эту "озёрную" мразь((((...ох, как мне тяжело это видеть..............

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 8 мая 2018, 16:42

      В цска он конечно лучший, проявит на чм мира себя и предложения поступят. Вопрос в том продаст ли жид, или ему покажется мало то что предложат

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 мая 2018, 15:23

      Зобнин лучший.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      splint1989 8 мая 2018, 13:07

      Не хер ему в Англии делать ,в топ-6 он не попадет в старт, а другие клубы не захотят переплачивать за него и ему! Ему лучше в Италию или Испанию(Лацио, Наполи, Севилья и т.п. клубы) Он и в старт сможешь пробиться сразу и в еврокубках будет играть

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 11:15

      ну если только будет конкретное предложение которое устроит всех, тогда отчего бы и не попробовать.

      5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 09:55

      Игрок талантливый,но сейчас его лучше не перехваливать.

      6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 мая 2018, 09:37

      Да не перехвалите вы! Парень совсем молодой....Мало ли талантливых пацанов, так и остались подающими надежду..

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 мая 2018, 09:13

      Может, Головин и лучший прямо сейчас. Но это точно не лучшим образом характеризует наш футбол, потому в реальном что в топ-клубе Головин будет деревяшкой с большими тактическими "залысинами"... так что лучше уж в середняка какого - там может сверкнуть, ну и - чисто для создания тренда

      2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 8 мая 2018, 09:02

      Один из лучших без сомнения

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 8 мая 2018, 08:45

      Таки да! На сегодняшний день без сомнения - лучший!

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