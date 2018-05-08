Овчинников: «Головин – лучший футболист России»

- а Овчинников - лучший "промоутер" Головина...и как же, и за чем он в своё время "покинул" Локо !???...Онопко точно знает, у него есть опыт...что он там из атрибутики поцеловал, и по чьей просьбе...Вот они - бывшие наши кумиры, а ныне -........на хлеб,наверное, не хватало....я могу понять Семака, у него много детей..., а лучший в ЦСКА - Акинфеев!...приношу извинения за сумбур...позволю себе пофантазировать... в сезоне 2018/2019 за чемпионство будут бороться 4-е команды!, Спартак будет бороться за места с 5-го по 8-е....это моё личное предположение! С Праздником Великой Победы!...знали бы наши деды за что
и за кого они положили свои жизни!?(((, за эту "озёрную" мразь((((...ох, как мне тяжело это видеть..............
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников назвал полузащитник Александра Головина – лучшим футболистом России на данный момент.
«Стоит ли Головину ехать в Европу? Я за Сашу решать не могу. Но я бы ему посоветовал попробовать свои силы, если будет достойное предложение, которое устроит и клуб, и игрока. Хочется, чтобы он попал в топ-клуб и смог реализовать свои сильные качества.
Я очень в нем уверен, он мне всегда нравился. И Леонид Викторович много с ним работал, уделял много внимания, и Виктор Михайлович сейчас. Он стал лидером команды и ведет ЦСКА за собой. Считаю, что он созрел для топ-клуба. Считаю, что он лучший футболист России. На сегодняшний день это очень яркая фигура в нашем футболе.
Чемпионат Англии был бы для него приоритетным. Думаю, там он бы играл еще сильнее. Ему нужно попасть в другую среду, которая поможет развить и без того хорошие качества. На новом уровне Головин будет еще больше прогрессировать. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Это замечательный, трудолюбивый парень. Его не портит какая-либо известность. Такие футболисты вообще редко появляются», – заявил Овчинников в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».