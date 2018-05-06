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  • Тихонов: «Весь бюджет Самары – это зарплата «Зенита». Если им нужны усиления, то что говорить о «Крыльях»?

Тихонов: «Весь бюджет Самары – это зарплата «Зенита». Если им нужны усиления, то что говорить о «Крыльях»?

6 мая 2018, 19:29
32

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мнением о словах главного тренера «Зенита» Роберто Манчини про необходимость усиления для санкт-петербуржцев.

«Весь бюджет Самары – это зарплата «Зенита». Если Манчини говорит, что «Зениту» нужны усиления, то что говорить о «Крыльях»? Всем нужно усиление — и «Спартаку», и «Зениту», всем. На поле футболисты не качали, кстати, и селфи мы не делали, как некоторые любят», – сказал Тихонов.

«Крылья Советов» вернулись в РФПЛ

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Зенит Манчини Роберто Тихонов Андрей
Комментарии (32)
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OfaZavr
1525624664
точно, нужно Манчини дать попробовать в команде уровня Крыльев потом сразу поймет что в Зените оказывается было изобилие и роскошь с составом просто нужно уметь грамотно с ним работать))
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shinnik
1525624798
Много Тиша стал пиз.еть.. напоминать стал "молодых спартаковских тренеров"
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Garrincha58
1525625628
у тихонова свинячья натура прорезалась
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BANNIKOV1970
1525626223
вывод- бомжи всем мешают
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swot1205
1525627010
мда, кому бюджет, а кому действительно только зарплата
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fanchik
1525627658
Тихонов высказал простую и понятную для многих мысль.Если бюджет ФК Зенит = бюджету г.Самары ,то финансового "фэйр плей"в России не существует.
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prezent2017
1525632371
Чё ты к Зениту пристал? Сравнивай со своим свинарником!
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Zeff
1525632498
Со Спартаком сравнивай. Одни московские клубы в ЛЧ. Вот позору то будет.
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raritet
1525634965
Да что ты Тихонов , заладил старую пластинку. А почему бы не сравнить со Спартаком или Локомотивом. По крайней мере , не у тебя деньги взяли, а продали отличных игроков. То что на эти деньги купили "дрова" , это уже совсем другая песня.....
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zigbert
1525687223
Справедливо заметил.
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