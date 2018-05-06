Тихонов: «Весь бюджет Самары – это зарплата «Зенита». Если им нужны усиления, то что говорить о «Крыльях»?

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мнением о словах главного тренера «Зенита» Роберто Манчини про необходимость усиления для санкт-петербуржцев.

«Весь бюджет Самары – это зарплата «Зенита». Если Манчини говорит, что «Зениту» нужны усиления, то что говорить о «Крыльях»? Всем нужно усиление — и «Спартаку», и «Зениту», всем. На поле футболисты не качали, кстати, и селфи мы не делали, как некоторые любят», – сказал Тихонов.

«Крылья Советов» вернулись в РФПЛ