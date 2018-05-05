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    Манчини пожаловался на нехватку футболистов в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился наблюдениями после матча 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1). Специалист отметил, что у петербургского клуба нет футболистов, способных забивать голы.

    «Мы боролись до конца, пытались выиграть до самого последнего момента, но не удалось. Выиграл «Локомотив», и поэтому сегодня его праздник. Мы это принимаем, они заслужили победу. Нам нужно было выигрывать любой ценой, и поэтому все были увлечены атакой. Из-за этого пропустили.

    Для того чтобы выигрывать матчи, нужно забивать голы. К сожалению, это проблема, которая у нас уже не первый месяц. Нет Кокорина, нет футболистов, которые способны забивать. Поэтому мы там, где сейчас находимся.

    Этот сезон мы начали неплохо, все получалось. Потом, когда нужно было приложить экстраусилия и довести дело до конца, мы немного расслабились и допустили ошибки. В частности, трансферные ошибки, связанные с приобретением новых игроков. Возможно, приобретенные игроки – это небольшие упущения, потому что они слишком молоды для того, чтобы выступать на том уровне, на котором «Зенит» должен выступать, чтобы выиграть чемпионат. Когда мы параллельно выступали в Лиге чемпионов и чемпионате России, потеряли до конца сезона двух ведущих игроков – Кокорина и Мамману, а Кузяева потеряли практически на шесть недель», – сказал Манчини.

    На данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2018 19:06
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 10:35

      опять в своем стиле)) как в песне: "А мне всегда чего-то не хватает зимою лета, осенью весны..." )))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 мая 2018, 08:45

      Плохому танцору что-то мешает...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 мая 2018, 00:42

      Нечего было пачками аргентинцев скупать ! Надо было головой думать , а не ныть сейчас !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 6 мая 2018, 00:32

      Манчини со времен Интера очень сильно изменился. Тогда его Интер сносил всех с поля просто. Он был лучший в Италии. Теперь у него такая ситуация в России. У него по составу лучший клуб РФПЛ, но теперь сплошное нытье. Позор для тренера такого уровня

      2
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    • ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 6 мая 2018, 00:28

      Не кому играть потому вы бабки платите какие игрокам тратить их не когда вот они и травмируется чтобы пока отдохнуть есть время на траты да и бабло капает пока они тратят приобретенное

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 5 мая 2018, 22:25

      Одно нытье!!!заразная болезнь

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 мая 2018, 22:22

      конечно нету, надо купить всех, раздать в команды без права играть против Зенита!!! тогда точно Зенит чемпионом станет!!!

      2
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 21:44

      Заболотный так ничего и не показал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 мая 2018, 21:05

      ЦСКА об этом из года в год молчит... и при том выше зенита

      7
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 5 мая 2018, 20:46

      С этим номером Манчини надо в Камеди Клаб выступать, много людей насмешил бы. А то что из двух составов у него один с горем пополам набирается в конце сезона он должен сесть и спросить: у физиотерапевта, у тренера по физ. подготовке, у ....., короче у себя любимого и всего своего тренерского штаба; - почему мы ***.ь супер тренеры европейской выходки так обоср....ь, купив столько игроков и так их подготовили!!! У других ведь не было столько приобретений!? Д. Адвокат 15-ю игроками всю европу натянул!!! А Палычу Большой респект на старость лет!!! Молодец Дед! Всех с наступающим! Победы еще будут!

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