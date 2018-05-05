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Манчини пожаловался на нехватку футболистов в «Зените»

5 мая 2018, 19:06
54

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился наблюдениями после матча 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1). Специалист отметил, что у петербургского клуба нет футболистов, способных забивать голы.

«Мы боролись до конца, пытались выиграть до самого последнего момента, но не удалось. Выиграл «Локомотив», и поэтому сегодня его праздник. Мы это принимаем, они заслужили победу. Нам нужно было выигрывать любой ценой, и поэтому все были увлечены атакой. Из-за этого пропустили.

Для того чтобы выигрывать матчи, нужно забивать голы. К сожалению, это проблема, которая у нас уже не первый месяц. Нет Кокорина, нет футболистов, которые способны забивать. Поэтому мы там, где сейчас находимся.

Этот сезон мы начали неплохо, все получалось. Потом, когда нужно было приложить экстраусилия и довести дело до конца, мы немного расслабились и допустили ошибки. В частности, трансферные ошибки, связанные с приобретением новых игроков. Возможно, приобретенные игроки – это небольшие упущения, потому что они слишком молоды для того, чтобы выступать на том уровне, на котором «Зенит» должен выступать, чтобы выиграть чемпионат. Когда мы параллельно выступали в Лиге чемпионов и чемпионате России, потеряли до конца сезона двух ведущих игроков – Кокорина и Мамману, а Кузяева потеряли практически на шесть недель», – сказал Манчини.

На данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (54)
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LogvinovSerj13
1525536915
Худший клуб России по стандарту - цена-качество! Пенсионеров жалко, ведь "народное достояние" спускает деньги на безнадежный проект....
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insider_retro
1525537197
Надеюсь, что теперь к его услугам будут игроки Серии А, которые, вроде соответствуют запросам столь требовательного тренера!..)) Теперь у него всё будет, как по маслу, а итальянцам, пожалуй, придётся нервно шевелить бровями...))
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deinego77@yandex.ru
1525538499
Зенит выступал в Лиге чемпионов? Я по ходу что то пропустил!
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Полная Канистра
1525539002
ничего нового одна и та же петрушка от матча к матчу
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VikNMar
1525539754
Если бы " Цыгану " в прошлом сезоне накупили бы столько , как " Макареннику " он бы в этом сезоне гремел бы в ЛЧ и за 10 туров взял бы титул в РФПЛ , а Кубок и Суперкубок были бы лёгкой прогулкой ......
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Иванов Иван Иванович
1525541540
Если уж в Зените нехватает игроков то что тогда ЦСКА говорить? ))
Ответить
Артурка32
1525541550
Все кругом виноваты
Ответить
84aivengo
1525543517
ЦСКА об этом из года в год молчит... и при том выше зенита
Ответить
zigbert
1525545842
Заболотный так ничего и не показал.
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Freyd
1525548346
Одно нытье!!!заразная болезнь
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