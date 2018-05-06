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    Кэхилл: «Досадно, когда остаешься в запасе на матч. Я не привык к этому»

    Защитник «Челси» Гарри Кэхилл поделился мнением о непопадании в основной состав синих.

    «Любой игрок расстраивается, когда не играет. Мне повезло в карьере, ведь я выходил на поле в большинстве игр в клубах, за которые играл. Поэтому досадно пропускать матчи, особенно важные.

    Сложно сделать все так, как хочешь ты. Возможно, ты можешь повлиять на что-то на тренировке, в раздевалке, но главное – можешь ли ты повлиять на что-то на поле. Обидно, что ты не можешь этого сделать, когда ты не играешь в матче.

    В этом сезоне мои показатели низкие. Похожий сезон у меня был, когда «Челси» финишировал десятым. Во всех других сезонах я выходил на поле около 35 раз и был очень, очень успешен.

    Я не привык к такому [оставаться в запасе]. Это досадно», – сказал Кэхилл.

    В этом сезоне игрок вышел на поле 25 раз. Он оставался в запасе на матчи АПЛ с «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед», а также на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

    Сегодня «Челси» проведет матч против «Ливерпуля» в рамках 37-го тура АПЛ. Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    06.05.2018 12:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      Sarco 6 мая 2018, 12:37

      Господи , надеюсь ты уже свалишь , мало того , что из- него проиграли игры 4 , что нам будет стоить ЛЧ , так он еще ЧСВ ...

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