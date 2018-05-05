Карпин – о матче со «Спартаком»: «Эмоции негативные»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги гостевого матча 29-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:2).

– Вы первый раз в качестве тренера сыграли на «Открытие Арене». Какие эмоции, впечатления?

– Негативные. Какие они еще могут быть?

– Если абстрагироваться от результата, насколько довольны качеством игры?

– По самоотдаче претензий быть не может. Футболисты сделали все, что было в их силах. Больше на сегодняшний день не получилось. «Спартак» позволял владеть мячом и создавать моменты, но не смогли. Для усиления футбола у нас не было никакого маневра.

На данный момент «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.