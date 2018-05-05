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Карпин – о матче со «Спартаком»: «Эмоции негативные»

5 мая 2018, 22:00
12

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги гостевого матча 29-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:2).

– Вы первый раз в качестве тренера сыграли на «Открытие Арене». Какие эмоции, впечатления?

– Негативные. Какие они еще могут быть?

– Если абстрагироваться от результата, насколько довольны качеством игры?

– По самоотдаче претензий быть не может. Футболисты сделали все, что было в их силах. Больше на сегодняшний день не получилось. «Спартак» позволял владеть мячом и создавать моменты, но не смогли. Для усиления футбола у нас не было никакого маневра.

На данный момент «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (12)
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sergan113
1525547712
арелаВ миреВ.
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Федя Кабак
1525548204
Валера ВЕРИМ))
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Боцман59rus
1525549147
лукавишь, если бы все залетело -согласен, негатива полная авоська ... а так, пропустили по минимуму от мертвецки стоячего спартака, с полуосновой и арендованными на чемоданах, да еще и удалились в концовке, хотя гацкан - членосос весь матч напрашивался -так что отскок валера 100%
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GoLenaStop
1525550511
Нормально. На свинячем поле, когда те уже знали, что корыто отодвинули от хлебала. Голодные свиньи -злые. А мужикам сил просто не хватило...С уважением, Ростсельмаш!!!!!
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Таганский
1525580798
А теперь прикинь, Валера - какие у нас эмоции?!!
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Серёга Краснодарский
1525593355
Глядя на таблицу где находится Ростов у Валеры эмоции что скоро попрут из Ростова. Мое мнение что два тура назад нужно было это сделать.
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OOOVVV.
1525597526
Какие эмоции? Валера просто лёг под СпаМ. Старая привычка бывших спартаковцев.))))))
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kazak161
1525600207
Карпина будем обсуждать когда он начнет сезон с первого тура нового сезона,а сейчас выводы делать глупо!
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