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    Карпин – о матче со «Спартаком»: «Эмоции негативные»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги гостевого матча 29-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:2).

    – Вы первый раз в качестве тренера сыграли на «Открытие Арене». Какие эмоции, впечатления?

    – Негативные. Какие они еще могут быть?

    – Если абстрагироваться от результата, насколько довольны качеством игры?

    – По самоотдаче претензий быть не может. Футболисты сделали все, что было в их силах. Больше на сегодняшний день не получилось. «Спартак» позволял владеть мячом и создавать моменты, но не смогли. Для усиления футбола у нас не было никакого маневра.

    На данный момент «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2018 22:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 6 мая 2018, 12:50

      Карпина будем обсуждать когда он начнет сезон с первого тура нового сезона,а сейчас выводы делать глупо!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kazak161 6 мая 2018, 17:59

      Да тогда поздновато будет

      0
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      Рейтинг: +1008

      OOOVVV. 6 мая 2018, 12:05

      Какие эмоции? Валера просто лёг под СпаМ.
      Старая привычка бывших спартаковцев.))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 6 мая 2018, 10:55

      Глядя на таблицу где находится Ростов у Валеры эмоции что скоро попрут из Ростова. Мое мнение что два тура назад нужно было это сделать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 мая 2018, 07:26

      А теперь прикинь, Валера - какие у нас эмоции?!!

      1
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 5 мая 2018, 23:01

      Нормально. На свинячем поле, когда те уже знали, что корыто отодвинули от хлебала.
      Голодные свиньи -злые. А мужикам сил просто не хватило...С уважением, Ростсельмаш!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > GoLenaStop 5 мая 2018, 23:19

      жрать с корыта, удел моноизвилистых, к коим ты имеешь непосредственное отношение, есть по факту обосновывай, в противном случае не отсвечивай ...мужик епт.)))

      4
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > Боцман59rus 6 мая 2018, 03:15

      сразу видно любителя совкового сброда! - вскипел наш боцман!
      Проехал Спартачок от ЗЛАТА и сразу заболевшие ЗЛЯТСЯ!
      Что, жабка прыгнула на грудку, боцманище?
      Отсосите, горнисты!

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > GoLenaStop 6 мая 2018, 06:11

      Ну да, про золото всё ты знаешь:
      Ты на севере была,золото искала
      Если-б не твоя п..да, золото б пропало!

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 5 мая 2018, 22:39

      лукавишь, если бы все залетело -согласен, негатива полная авоська ... а так, пропустили по минимуму от мертвецки стоячего спартака, с полуосновой и арендованными на чемоданах, да еще и удалились в концовке, хотя гацкан - членосос весь матч напрашивался -так что отскок валера 100%

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 мая 2018, 22:23

      Валера ВЕРИМ))

      5
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      Рейтинг: +361

      sergan113 5 мая 2018, 22:15

      арелаВ миреВ.

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