«Локомотив» получит 368 миллионов за победу в РФПЛ

«Локомотив» получит 368 миллионов рублей призовых по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что железнодорожники заняли первое место в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Победитель чемпионата получит 368 миллионов рублей (около 5,8 миллиона долларов), команда, занявшая второе место, – 316 миллионов. Третье – 290 миллионов. Клуб, закончивший чемпионат на четвертом месте, – 263, пятом – 237, шестом – 211.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво