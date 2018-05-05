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    «Локомотив» получит 368 миллионов за победу в РФПЛ

    «Локомотив» получит 368 миллионов рублей призовых по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Напомним, что железнодорожники заняли первое место в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

    «Победитель чемпионата получит 368 миллионов рублей (около 5,8 миллиона долларов), команда, занявшая второе место, – 316 миллионов. Третье – 290 миллионов. Клуб, закончивший чемпионат на четвертом месте, – 263, пятом – 237, шестом – 211.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: ТАСС

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    05.05.2018 20:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 5 мая 2018, 22:49

      Если бы за кубок такие деньги давали, хотя бы финалистам. Может и там перестали бы вторыми составами играть.

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 5 мая 2018, 22:07

      Не помню,чтобы в прошлом озвучивали цифры.Зачем оглашать цифры?

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 5 мая 2018, 22:01

      Вот поэтому кубок нах не нужен, а чемпионат только как трамплин в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 мая 2018, 21:05

      ....ппппффффф!!!....да я 4 сотни лямов только за пол сезона на такси поднимаю, уасся!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      dima_s_urala 5 мая 2018, 20:27

      А я получил аванс 5000р, и с этих бабок заплачу за инет и "Наш Футбол".

      7
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > dima_s_urala 5 мая 2018, 20:47

      А я пенсию 9000р.
      6500 квартплата.
      А ещё я инвалид (на лекарства много надо)...

      8
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Nerlinger 5 мая 2018, 21:02

      за то крым наш!!! и мы великая, могучая и правильная страна!!!)))))

      7
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      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Nerlinger 5 мая 2018, 21:12

      маловато((

      0
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > Павел Буре 5 мая 2018, 21:21

      тише тише, кремлеботы сидят даже тут))

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > NeoNaTe 5 мая 2018, 21:43

      да пусть эти пи да ры кремлевские читают и минусуют меня!!!! все равно адекватных людей больше которые поставят + !!!! так что кремле боты пусть отдыхают!

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > dima_s_urala 6 мая 2018, 00:31

      Больная тема

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Антон bx14e 6 мая 2018, 12:53

      Да не густо...

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