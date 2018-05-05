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  • Бышовец: «Сегодня «Локомотив» должен стать чемпионом России»

Бышовец: «Сегодня «Локомотив» должен стать чемпионом России»

5 мая 2018, 13:26
17

Экс-главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец выразил мнение, что железнодорожникам удастся обыграть «Зенит» в матче 29 тура РФПЛ.

Напомним, в случае победы красно-зеленые выиграют чемпиона России. При любом другом исходе судьба чемпионского титула (при условии, что «Спартак» победит «Ростов») будет решаться в заключительном туре.

«Сегодня у «Локомотива» есть все шансы, чтобы стать чемпионом. Нужно абстрагироваться от важности этого матча и показать свой футбол – надежность и собранность в обороне, а также грамотная атака. Не думаю, что мы увидим сегодня открытый футбол в исполнении «Локо».

Для «Зенита» игра не менее важна, ведь задачи с игроков и главного тренера никто не снимал. Скажется отсутствие Ивановича, для петербуржцев это ощутимая потеря. Несмотря на то, что ничейный результат также устраивает «Локомотив», я склоняюсь к победе железнодорожников. Сегодня «Локомотив» должен стать чемпионом России», – сказал Бышовец.

Поединок «Локомотив» – «Зенит» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Бышовец Анатолий
Комментарии (17)
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acer2003
1525516779
Бышовец приказал !!!
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polt
1525517231
А руководство Матч ТВ - ГОВНЮКИ!
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serppion
1525517463
А Зинка возьмет да откажется...
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prezent2017
1525517601
Кутебе! Перебьешься.
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insider_retro
1525518295
Чемпионат идёт наперекосяк, ряд игр крайне непредсказуем!.. Долг и груз ответственности давит на Локо, но и укушенный на 0-3 дома Зенит, с желанием проявить себя, может удивить!.. Игра интересна и третьим лицам!..))
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smersh45
1525520673
НЕ СПЕШИ!!!
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Полная Канистра
1525522384
всё внимание на поле это СУДЬЯ ох не завидую ему после матча будут и цветы и плевки
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Neverov1
1525524335
никому он ничего не должен...интрига сохранится до последнего тура..."Зениту" тоже очки нужны...
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subbotaspartak
1525524945
Всем прикольно чемпиона в последнем туре определить. Зенит - не дурить!.
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zigbert
1525525220
Обе команды заинтересованы в результате и поэтому матч будет непредсказуем.
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