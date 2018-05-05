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    Бышовец: «Сегодня «Локомотив» должен стать чемпионом России»

    Экс-главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец выразил мнение, что железнодорожникам удастся обыграть «Зенит» в матче 29 тура РФПЛ.

    Напомним, в случае победы красно-зеленые выиграют чемпиона России. При любом другом исходе судьба чемпионского титула (при условии, что «Спартак» победит «Ростов») будет решаться в заключительном туре.

    «Сегодня у «Локомотива» есть все шансы, чтобы стать чемпионом. Нужно абстрагироваться от важности этого матча и показать свой футбол – надежность и собранность в обороне, а также грамотная атака. Не думаю, что мы увидим сегодня открытый футбол в исполнении «Локо».

    Для «Зенита» игра не менее важна, ведь задачи с игроков и главного тренера никто не снимал. Скажется отсутствие Ивановича, для петербуржцев это ощутимая потеря. Несмотря на то, что ничейный результат также устраивает «Локомотив», я склоняюсь к победе железнодорожников. Сегодня «Локомотив» должен стать чемпионом России», – сказал Бышовец.

    Поединок «Локомотив» – «Зенит» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2018 13:26
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 16:00

      Обе команды заинтересованы в результате и поэтому матч будет непредсказуем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 5 мая 2018, 15:55

      Всем прикольно чемпиона в последнем туре определить.
      Зенит - не дурить!.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +314

      Neverov1 5 мая 2018, 15:45

      никому он ничего не должен...интрига сохранится до последнего тура..."Зениту" тоже очки нужны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 мая 2018, 15:13

      всё внимание на поле это СУДЬЯ ох не завидую ему после матча будут и цветы и плевки

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 5 мая 2018, 14:44

      НЕ СПЕШИ!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 14:04

      Чемпионат идёт наперекосяк, ряд игр крайне непредсказуем!..
      Долг и груз ответственности давит на Локо, но и укушенный на 0-3 дома Зенит, с желанием проявить себя, может удивить!.. Игра интересна и третьим лицам!..))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 мая 2018, 13:53

      Кутебе! Перебьешься.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 5 мая 2018, 13:51

      А Зинка возьмет да откажется...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 5 мая 2018, 13:47

      А руководство Матч ТВ - ГОВНЮКИ!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > polt 5 мая 2018, 15:08

      скачай Ace Stream,,,,,и смотри спокойно в HD качестве,,,,и хер на это матч тв,,,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5423

      _Marqella_ > slavutiq70 5 мая 2018, 15:14

      и что там показывают?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4875

      алдан2014 > polt 5 мая 2018, 15:18

      Хуже

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > _Marqella_ 5 мая 2018, 15:27

      Все спортивные каналы есть,,,,сначала скачиваешь Ace Stream,,,потом заходиш на сайт https://acestreamsearch.com,,,,набираешь футбол и выбирай любой футбольный канал,,,,все каналы есть и в нд

      1
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      ...
      Рейтинг: +5423

      _Marqella_ > slavutiq70 5 мая 2018, 15:30

      попробую сейчас...

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 мая 2018, 13:39

      Бышовец приказал !!!

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