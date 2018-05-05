Бышовец: «Сегодня «Локомотив» должен стать чемпионом России»

Экс-главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец выразил мнение, что железнодорожникам удастся обыграть «Зенит» в матче 29 тура РФПЛ.

Напомним, в случае победы красно-зеленые выиграют чемпиона России. При любом другом исходе судьба чемпионского титула (при условии, что «Спартак» победит «Ростов») будет решаться в заключительном туре.

«Сегодня у «Локомотива» есть все шансы, чтобы стать чемпионом. Нужно абстрагироваться от важности этого матча и показать свой футбол – надежность и собранность в обороне, а также грамотная атака. Не думаю, что мы увидим сегодня открытый футбол в исполнении «Локо».

Для «Зенита» игра не менее важна, ведь задачи с игроков и главного тренера никто не снимал. Скажется отсутствие Ивановича, для петербуржцев это ощутимая потеря. Несмотря на то, что ничейный результат также устраивает «Локомотив», я склоняюсь к победе железнодорожников. Сегодня «Локомотив» должен стать чемпионом России», – сказал Бышовец.

Поединок «Локомотив» – «Зенит» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.