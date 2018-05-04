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  • Ребров: «В прошлом году вообще не произносили слово «чемпионство», чтобы не сглазить»

Ребров: «В прошлом году вообще не произносили слово «чемпионство», чтобы не сглазить»

4 мая 2018, 19:48
1

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против «Ростова» поделился ожиданиями от встречи. Также игрок рассказал о шансах москвичей на чемпионство в РФПЛ.

«Победили «Амкар» – значит, пережили. Но все покажет следующая игра. Это уже история. Есть ли надежда на чемпионство? В прошлом году мы вообще не произносили это слово, чтобы не сглазить.

Что касается матча «Локомотив»«Зенит», то хочется сказать, что мы не будем думать об этом. Но все живые люди, нельзя просто не следить за игрой конкурентов. При этом важно в первую очередь думать о своей игре и отталкиваться от себя.

Матч с «Ростовом»? Будет приятно пересечься с бывшими спартаковцами, которые играют в «Ростове».

А главный тренер «Ростова» Валерий Карпин – это тот человек, при котором я появился в «Спартаке». Всегда приятно всех увидеть, поговорить», – сказал Ребров.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет завтра, 5 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (1)
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1525456054
Реброву пахать надо, а не языком трепать. Он, похоже, смирился с ролью запасного.
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