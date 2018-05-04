Ребров: «В прошлом году вообще не произносили слово «чемпионство», чтобы не сглазить»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против «Ростова» поделился ожиданиями от встречи. Также игрок рассказал о шансах москвичей на чемпионство в РФПЛ.

«Победили «Амкар» – значит, пережили. Но все покажет следующая игра. Это уже история. Есть ли надежда на чемпионство? В прошлом году мы вообще не произносили это слово, чтобы не сглазить.

Что касается матча «Локомотив» – «Зенит», то хочется сказать, что мы не будем думать об этом. Но все живые люди, нельзя просто не следить за игрой конкурентов. При этом важно в первую очередь думать о своей игре и отталкиваться от себя.

Матч с «Ростовом»? Будет приятно пересечься с бывшими спартаковцами, которые играют в «Ростове».

А главный тренер «Ростова» Валерий Карпин – это тот человек, при котором я появился в «Спартаке». Всегда приятно всех увидеть, поговорить», – сказал Ребров.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет завтра, 5 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.