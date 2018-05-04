Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют с «Ростовом»

«Спартак» не сможет рассчитывать на трех футболистов в матче 29 тура РФПЛ с «Ростовом». Как сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера, во встрече с южанами команде не смогут помочь защитник Никола Максимович, полузащитник Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш.

«На поле мы не увидим Глушакова, Максимовича и Зе Луиша. В остальном все здоровы.

У Глушакова проблемы с коленом. Он тренируется индивидуально. Таски тренировался в общей группе. У меня есть еще один день, чтобы решить эту проблему», – сказал Каррера.

Матч «Спартак» – «Ростов» состоится в субботу, 5 мая. Начало – в 19:00 по московскому времени.