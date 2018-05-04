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    Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют с «Ростовом»

    «Спартак» не сможет рассчитывать на трех футболистов в матче 29 тура РФПЛ с «Ростовом». Как сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера, во встрече с южанами команде не смогут помочь защитник Никола Максимович, полузащитник Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш.

    «На поле мы не увидим Глушакова, Максимовича и Зе Луиша. В остальном все здоровы.

    У Глушакова проблемы с коленом. Он тренируется индивидуально. Таски тренировался в общей группе. У меня есть еще один день, чтобы решить эту проблему», – сказал Каррера.

    Матч «Спартак» – «Ростов» состоится в субботу, 5 мая. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.05.2018 18:36
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 4 мая 2018, 21:52

      ...Этоо буудет славная оххот-аа...
      /* Битва */
      Когда же они закончатся, эти Красные Собаки?
      Скоро, компадре, скоро.
      * Ну вот и закончились. Победа! */

      Ростсельмаш, косилка в норме?
      Повторим подвиг Маугли! ХА!
      Победит сильнейший! Удачи, хорошего футбола!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 4 мая 2018, 21:39

      Честно говоря, отношение Зе к своим договорным обязательствам в Спартаке уже немножко подзадолбало. Работает в режиме "игру играю, три пропускаю". Раньше хоть какие то экзотические отмазки придумывались, а теперь уже и этим решил себя не обременять? Просто не играет и все.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 4 мая 2018, 21:32

      да...Глушакова ф топку,а Зе Луиш нужен!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 21:22

      Что поделаешь Зе Луиш бы пригодился.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 19:20

      на данный момент из этой тройки только Зе Луиш является реальной потерей, но без него не раз справлялись, надеюсь справимся и с Ростовом.

      6
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Порванный хрюкан 4 мая 2018, 19:59

      а вас уже выпустили что ли??)))

      8
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Порванный хрюкан 4 мая 2018, 20:04

      да мы не пересекались, просто таких обычно очень долго держат в палате с мягкими стенами и это всем известно, вот и удивлен что выпустили)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3

      faseruo 4 мая 2018, 18:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 9 ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!

      -6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > faseruo 4 мая 2018, 19:13

      будь счастлив

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 мая 2018, 18:47

      Из потерь только Спартаку не хватит на поле Глушакова и Максимовича. (шутка)

      3
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 4 мая 2018, 18:40

      Ростсельмаш!!!

      8
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