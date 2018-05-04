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Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют с «Ростовом»

4 мая 2018, 18:36
14

«Спартак» не сможет рассчитывать на трех футболистов в матче 29 тура РФПЛ с «Ростовом». Как сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера, во встрече с южанами команде не смогут помочь защитник Никола Максимович, полузащитник Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш.

«На поле мы не увидим Глушакова, Максимовича и Зе Луиша. В остальном все здоровы.

У Глушакова проблемы с коленом. Он тренируется индивидуально. Таски тренировался в общей группе. У меня есть еще один день, чтобы решить эту проблему», – сказал Каррера.

Матч «Спартак» – «Ростов» состоится в субботу, 5 мая. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Максимович Никола Зе Луиш Каррера Массимо
Комментарии (14)
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GoLenaStop
1525448452
Ростсельмаш!!!
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Татарин за ЦСКА
1525448862
Из потерь только Спартаку не хватит на поле Глушакова и Максимовича. (шутка)
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faseruo
1525449221
Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 9 ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!
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OfaZavr
1525450802
на данный момент из этой тройки только Зе Луиш является реальной потерей, но без него не раз справлялись, надеюсь справимся и с Ростовом.
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zigbert
1525458131
Что поделаешь Зе Луиш бы пригодился.
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Flame2045
1525458733
да...Глушакова ф топку,а Зе Луиш нужен!
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oyabun
1525459151
Честно говоря, отношение Зе к своим договорным обязательствам в Спартаке уже немножко подзадолбало. Работает в режиме "игру играю, три пропускаю". Раньше хоть какие то экзотические отмазки придумывались, а теперь уже и этим решил себя не обременять? Просто не играет и все.
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GoLenaStop
1525459934
...Этоо буудет славная оххот-аа... /* Битва */ Когда же они закончатся, эти Красные Собаки? Скоро, компадре, скоро. * Ну вот и закончились. Победа! */ Ростсельмаш, косилка в норме? Повторим подвиг Маугли! ХА! Победит сильнейший! Удачи, хорошего футбола!!!
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