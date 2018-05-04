Зе Луиш: «Выход у «Спартака» только один – биться до последнего. Сдаваться – это путь в никуда»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, как команда пережила вылет из Кубка России и два подряд поражения в РФПЛ от «Урала» (1:2) и «Ахмата» (1:3), которые значительно осложнили красно-белым борьбу за чемпионство.

– Этот сезон можно сравнить с кардиограммой? Движение то вверх, то вниз...

– Полностью согласен. Ритм получился рваным. Мы стартовали в чемпионате плохо. Начало явно не удалось. Однако потом дела пошли в гору, в первенстве страны у нас была длительная серия без поражений. Она началась еще в августе и продолжилась весной. А спад случился только в последних матчах. Не могу сказать, чем он был вызван. Могу лишь заверить, что руки никто не опускает. Все будут биться до конца. Сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию.

– В вашей карьере случались моменты, когда все менялось столь кардинально?

– Чтобы примерно за неделю получить такой удар? Нет, раньше такого не было. Но нельзя сказать, что мы потеряли вообще всe. Да, Кубок России в этом сезоне уже не вернуть. Но чемпионат еще не завершен. Есть шансы исправить ситуацию.

– Собирались вместе, командой? Обсуждали, что произошло?

– Нет. В команде опытные мужики. Все всe прекрасно понимают, в какой ситуации мы оказались и что нужно делать, чтобы из нее выбраться. Повторю: выход только один — биться до последнего. Сдаваться — путь в никуда.