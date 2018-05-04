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    Зе Луиш: «Выход у «Спартака» только один – биться до последнего. Сдаваться – это путь в никуда»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, как команда пережила вылет из Кубка России и два подряд поражения в РФПЛ от «Урала» (1:2) и «Ахмата» (1:3), которые значительно осложнили красно-белым борьбу за чемпионство.

    – Этот сезон можно сравнить с кардиограммой? Движение то вверх, то вниз...

    – Полностью согласен. Ритм получился рваным. Мы стартовали в чемпионате плохо. Начало явно не удалось. Однако потом дела пошли в гору, в первенстве страны у нас была длительная серия без поражений. Она началась еще в августе и продолжилась весной. А спад случился только в последних матчах. Не могу сказать, чем он был вызван. Могу лишь заверить, что руки никто не опускает. Все будут биться до конца. Сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию.

    – В вашей карьере случались моменты, когда все менялось столь кардинально?

    – Чтобы примерно за неделю получить такой удар? Нет, раньше такого не было. Но нельзя сказать, что мы потеряли вообще всe. Да, Кубок России в этом сезоне уже не вернуть. Но чемпионат еще не завершен. Есть шансы исправить ситуацию.

    – Собирались вместе, командой? Обсуждали, что произошло?

    – Нет. В команде опытные мужики. Все всe прекрасно понимают, в какой ситуации мы оказались и что нужно делать, чтобы из нее выбраться. Повторю: выход только один — биться до последнего. Сдаваться — путь в никуда.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.05.2018 13:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 18:37

      правильно! старайтесь и возможно будете вознаграждены!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 мая 2018, 17:05

      Вот,по разговорам,вроде нормальные люди..,а на поле,куда все девается??

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 мая 2018, 16:20

      Сдаваться - путь в никуда! Красиво, поддерживаю!!! Удачи!!! Тем интереснее будет.

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 4 мая 2018, 16:05

      Вы с уралом и ахматом ******** чемпионство. Лч удержите

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 15:45

      Никогда не сдаваться.Удачи.

      2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 4 мая 2018, 15:26

      Давай, Братва!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 мая 2018, 14:54

      верим в команду!

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