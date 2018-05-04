Ещенко предложил меньше читать прессу, чтобы скорее забыть о неудачах «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что футболистам красно-белых стоит как можно скорее забить о последних неудачах, а также больше говорить об успехах команды.

«Последнюю игру мы выиграли, поэтому настроение нормальное. Трехматчевая серия поражений? Не смогли реализовать свои моменты, а соперники забили больше. Да, в Екатеринбурге было не так много моментов, но с «Тосно» и «Ахматом» их было достаточно. Это футбол, такое бывает, когда не реализовываешь моменты.

Очень обидное поражение от «Тосно», могли победить, забив в компенсированное время, от поражения отходил дня три точно. В целом надо поменьше читать и смотреть, что пишут вокруг, чтобы меньше напоминало о поражении.

До этого у нас была серия из 18 матчей без поражений в РФПЛ, но об этом никто не спрашивает. Про удачи надо говорить, а неудачи бывают у многих команд», – сказал Ещенко.

После 28 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 53 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на четыре балла.