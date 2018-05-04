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  • Ещенко предложил меньше читать прессу, чтобы скорее забыть о неудачах «Спартака»

Ещенко предложил меньше читать прессу, чтобы скорее забыть о неудачах «Спартака»

4 мая 2018, 11:32
17

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что футболистам красно-белых стоит как можно скорее забить о последних неудачах, а также больше говорить об успехах команды.

«Последнюю игру мы выиграли, поэтому настроение нормальное. Трехматчевая серия поражений? Не смогли реализовать свои моменты, а соперники забили больше. Да, в Екатеринбурге было не так много моментов, но с «Тосно» и «Ахматом» их было достаточно. Это футбол, такое бывает, когда не реализовываешь моменты.

Очень обидное поражение от «Тосно», могли победить, забив в компенсированное время, от поражения отходил дня три точно. В целом надо поменьше читать и смотреть, что пишут вокруг, чтобы меньше напоминало о поражении.

До этого у нас была серия из 18 матчей без поражений в РФПЛ, но об этом никто не спрашивает. Про удачи надо говорить, а неудачи бывают у многих команд», – сказал Ещенко.

После 28 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 53 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на четыре балла.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (17)
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oyabun
1525422919
А мы и так с вами всегда, и в горе и в радости. Но всё же больше хотелось бы "в радости" )) Так что завтра очень надеемся на победу Спартака!
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insider_retro
1525423724
Простой взгляд простого человека на простую ситуацию!..)) Всё просто!!
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ribavadim
1525425710
Да уж... Локомотив такой шанс ,догнать себя, давал!!!
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Tostao
1525426447
Конечно, конечно, Андрюша - меньше читать, меньше смотреть ... А может надо лучше тренироваться, лучше играть и меньше болтать?
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OfaZavr
1525427373
лучше побольше стараться и поменьше болтать тогда и болельщики не будут критиковать.
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Zeff
1525428674
И тогда будет обыгран Ливерпуль!!!
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mihail200606
1525434632
Правильно, читать вообще вредно.. А то еще норовят все вспомнить про 7-0 от Ливерпуля..
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zigbert
1525436052
Выходить из кризисных ситуаций всегда не просто ,тем более если их подогревает пресса.
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Zeff
1525437084
Лечиться пора.
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Урия Гип
1525442172
Правильно! Журналисты всё врут. Вы должны вместо Ливерпуля в финале ЛЧ играть. Проклятое судейство.
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