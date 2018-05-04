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    Ещенко предложил меньше читать прессу, чтобы скорее забыть о неудачах «Спартака»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что футболистам красно-белых стоит как можно скорее забить о последних неудачах, а также больше говорить об успехах команды.

    «Последнюю игру мы выиграли, поэтому настроение нормальное. Трехматчевая серия поражений? Не смогли реализовать свои моменты, а соперники забили больше. Да, в Екатеринбурге было не так много моментов, но с «Тосно» и «Ахматом» их было достаточно. Это футбол, такое бывает, когда не реализовываешь моменты.

    Очень обидное поражение от «Тосно», могли победить, забив в компенсированное время, от поражения отходил дня три точно. В целом надо поменьше читать и смотреть, что пишут вокруг, чтобы меньше напоминало о поражении.

    До этого у нас была серия из 18 матчей без поражений в РФПЛ, но об этом никто не спрашивает. Про удачи надо говорить, а неудачи бывают у многих команд», – сказал Ещенко.

    После 28 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 53 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на четыре балла.

    Источник: ТАСС

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    04.05.2018 11:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 4 мая 2018, 18:13

      Чтобы скорее забыть неудачи, надо просто хорошо играть на результат, а не трепать нервы болельщикам! Тогда всё само-собой забудется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 мая 2018, 16:58

      Недалёк умом Ещенко,уже ни раз доказал...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 4 мая 2018, 16:56

      Правильно! Журналисты всё врут. Вы должны вместо Ливерпуля в финале ЛЧ играть. Проклятое судейство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 мая 2018, 15:31

      Лечиться пора.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 15:14

      Выходить из кризисных ситуаций всегда не просто ,тем более если их подогревает пресса.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7718

      mihail200606 4 мая 2018, 14:50

      Правильно, читать вообще вредно.. А то еще норовят все вспомнить про 7-0 от Ливерпуля..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 4 мая 2018, 14:03

      Надо еще добавить: нельзя смотреть спортивные каналы и слушать Спорт ФМ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 мая 2018, 13:11

      И тогда будет обыгран Ливерпуль!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 12:49

      лучше побольше стараться и поменьше болтать тогда и болельщики не будут критиковать.

      6
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 4 мая 2018, 12:34

      Конечно, конечно, Андрюша - меньше читать, меньше смотреть ... А может надо лучше тренироваться, лучше играть и меньше болтать?

      -1
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