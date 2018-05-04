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    Облак – о матче с «Арсеналом»: «Все было не так просто, как кажется»

    Вратарь «Атлетико» Ян Облак отметил сложности, с которыми столкнулась его команда по ходу ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

    «Все было не так просто, как кажется. Мы показали, что являемся великолепной командой, способной хорошо играть в больших матчах. С такими болельщиками все дается легче. Я очень голоден до трофеев», – заявил голкипер.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Результат первой встречи – 1:1.

    Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы

    Источник: УЕФА

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    04.05.2018 07:55
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