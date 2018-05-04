Облак – о матче с «Арсеналом»: «Все было не так просто, как кажется»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак отметил сложности, с которыми столкнулась его команда по ходу ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

«Все было не так просто, как кажется. Мы показали, что являемся великолепной командой, способной хорошо играть в больших матчах. С такими болельщиками все дается легче. Я очень голоден до трофеев», – заявил голкипер.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Результат первой встречи – 1:1.

Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы