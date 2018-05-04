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  • Краневиттер: «Шатов и Дзюба? Если бы я, будучи игроком петербуржцев, был отдан в аренду, то никогда не вышел бы против «Зенита»

Краневиттер: «Шатов и Дзюба? Если бы я, будучи игроком петербуржцев, был отдан в аренду, то никогда не вышел бы против «Зенита»

4 мая 2018, 01:41
45

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что не вышел бы на поле против петербургского клуба, если бы был отдан в аренду в другую команду.

– Дзюба и Шатов, футболисты «Зенита», отобрали у клуба пять очков. Манчини совершил ошибку, отпустив их зимой?

– Могу говорить только за себя – если бы я, будучи игроком петербуржцев, был отдан в аренду, то никогда не вышел бы на поле против «Зенита».

Напомним, Дзюба на правах аренды играет за тульский «Арсенал», Шатов – за «Краснодар».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Шатов Олег Краневиттер Матиас
Комментарии (45)
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Maksim Lagerev
1525402026
Они вышли не против зенита,а против Манчини
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Аид666
1525403045
у тебя будет шанс сделать это... думаю, после смены Манчини, его наследие пойдет по арендам... вот там и не выходи)
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neveldomha
1525411363
Матиас не прав. Если ты играешь против своего клуба, оставайся преданным ему. Забил, молодец. Не надо вести себя, как мстительный обиженный мальчик. Будь мужчиной и тем более, никаких слез и дзюбомартышкиной радости.
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BRO_football
1525412505
Слабак! Надо забивать своему бывшему клубу, и доказывать, что они крайне поторопились с арендой.
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серега кашин
1525414707
это он сейчас так говорит
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prezent2017
1525415331
Эти два игрочишки в Зените капризничали как малые дети и сачковали. Пусть теперь по арендам помотаются. Шатова уже футбольный Бог травмой наказал, и поделом ему!
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zigbert
1525416894
Каждый человек имеет право на свое мнение.
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nemolod
1525422004
Давно пора забыть эти школьные возгласы о "предательствах" игроков,отданных в аренду или недавно перешедших в другие клубы,а уж кому очень хочется свой праведный гнев пусть обратят к тем,кто этих игроков отдал или отпустил в другие команды и более того,в договоре об аренде не оговорил условие невыхода своего игрока на игру против своего клуба! Нынешний большой футбол-это прежде всего хороший бизнес для тех,кто в нем участвует ,где большие деньги и нужные связи практически все определяют,а все скандалы,слухи,сплетни специально делаются для разогрева,рекламы и всего того,что служит этому бизнесу! А игроки-они часть этой системы и своими способами борются за места в основе!
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anatolich72
1525424807
Уродов надо наказывать ,что эти двое и сделали.
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OfaZavr
1525426096
это их дело, каждый поступает так как считает нужным и правильным.
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