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    Краневиттер: «Шатов и Дзюба? Если бы я, будучи игроком петербуржцев, был отдан в аренду, то никогда не вышел бы против «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что не вышел бы на поле против петербургского клуба, если бы был отдан в аренду в другую команду.

    – Дзюба и Шатов, футболисты «Зенита», отобрали у клуба пять очков. Манчини совершил ошибку, отпустив их зимой?

    – Могу говорить только за себя – если бы я, будучи игроком петербуржцев, был отдан в аренду, то никогда не вышел бы на поле против «Зенита».

    Напомним, Дзюба на правах аренды играет за тульский «Арсенал», Шатов – за «Краснодар».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2018 01:41
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 4 мая 2018, 22:32

      Дзюба вообще целует все эмблемы,а Шатова жаль!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 мая 2018, 21:29

      Я их больше не вижу в Зените, как и Манчини.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 мая 2018, 16:37

      Да пусть бы играли, но забивать то зачем??? )

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      Рейтинг: +3282

      woyser 4 мая 2018, 13:31

      Иуды не благодарные, своему кормильцу свинью подсунули))) Линчевать обоих! Нет, Шатова в угол поставить, а Дзюбу линчевать)

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 мая 2018, 13:05

      я считаю что их нужно сгноить в Зените 2 или продать нахер,они не дали Зениту играть в ЛЧ.Оба дурня очень сильно усложнили себе жизнь в Зените.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 12:28

      это их дело, каждый поступает так как считает нужным и правильным.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > OfaZavr 4 мая 2018, 13:00

      а если б Глушаков отданый в аренду лишил бы медалей Спартак?Думаю ты бы первый плевал в него и хрен бы такого написал что это его дело.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 3a zenit 4 мая 2018, 13:07

      медалей себя лишил сам Зенит, никто им не мешал качественно сыграть и не дать ничего сделать Шатову и Дзюбе. а что касается если бы Глушаков то я сказал бы тоже самое, тем более он сам решает и с этим ничего не поделать.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > OfaZavr 4 мая 2018, 14:05

      да,медалей себя лишил Зенит...но эти двое добили раненого.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 3a zenit 4 мая 2018, 18:07

      может и так, но опять же скажу это их выбор и ничего не поделаешь, думаю просто они хотели доказать именно Манчини а не добивать клуб потому что всяко надеются туда вернутся но уже при другом тренере)

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      Рейтинг: +52

      Локо1985 > 3a zenit 4 мая 2018, 19:08

      Если эти двое добили Зенит, то что ему в ЛЧ делать? Хотя по моему мнению там вообще нашим клубам делать не чего.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Локо1985 4 мая 2018, 20:58

      в ЛЧ всем кто попал есть что делать,становится сильней пытаясь обыграть сильные команды.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > OfaZavr 4 мая 2018, 21:01

      Зенит пролетит мимо медалей и большая часть болельщиков будет винить их,а не ушедшего тренера.Ведь и правдунаверное кто то сказал что большая часть наших футболистов тупые бараны,мелят и делают то от чего сами же и пострадают.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > 3a zenit 4 мая 2018, 21:32

      Из-за них 4 очка потеряли.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > altair2004 4 мая 2018, 22:43

      они игроки Зенита,если бы Смолов играя в Зените в аренде наклепал Краснодару так что он мимо медалей пролетел-что бы ты тогда пел?Ослабить)во ты гонишь...пятница все дела понимаю.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 3a zenit 5 мая 2018, 08:46

      мне кажется большинство болельщиков Зенита очень негативно относятся к Манчини и все неудачи этого сезона скорее всего спишут на него а этих игроков поймут и примут назад, ведь если не ошибаюсь они Дзюбу и Шатова не освистывали за голы и игру.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > OfaZavr 5 мая 2018, 18:58

      лично я бы оставил Манчини,за год команду не сделать.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 3a zenit 6 мая 2018, 10:21

      может и правда стоило бы оставить его и посмотреть как дальше будет, но думаю он сам хочет уйти.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 мая 2018, 12:09

      Футболист,должен играть!!! В аренде,в собственности-без разницы. А уж,если условный Дзюба стал забивать,в аренде,стоит подумать,может в своей команде,"подносчик снарядов",не справляется ??

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 4 мая 2018, 12:06

      Уродов надо наказывать ,что эти двое и сделали.

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      Рейтинг: +88

      Sosnart 4 мая 2018, 11:41

      один раз не пи***ас

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      Рейтинг: +2863

      nemolod 4 мая 2018, 11:20

      Давно пора забыть эти школьные возгласы о "предательствах" игроков,отданных в аренду или недавно перешедших в другие клубы,а уж кому очень хочется свой праведный гнев пусть обратят к тем,кто этих игроков отдал или отпустил в другие команды и более того,в договоре об аренде не оговорил условие невыхода своего игрока на игру против своего клуба! Нынешний большой футбол-это прежде всего
      хороший бизнес для тех,кто в нем участвует ,где большие деньги и нужные связи
      практически все определяют,а все скандалы,слухи,сплетни специально делаются для разогрева,рекламы и всего того,что служит этому бизнесу! А игроки-они часть этой системы и своими способами борются за места в основе!

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