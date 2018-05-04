Краневиттер: «Шатов и Дзюба? Если бы я, будучи игроком петербуржцев, был отдан в аренду, то никогда не вышел бы против «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что не вышел бы на поле против петербургского клуба, если бы был отдан в аренду в другую команду.

– Дзюба и Шатов, футболисты «Зенита», отобрали у клуба пять очков. Манчини совершил ошибку, отпустив их зимой?

– Могу говорить только за себя – если бы я, будучи игроком петербуржцев, был отдан в аренду, то никогда не вышел бы на поле против «Зенита».

Напомним, Дзюба на правах аренды играет за тульский «Арсенал», Шатов – за «Краснодар».