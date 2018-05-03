Тренер «Зальцбурга» Розе: «Сделаем все, чтобы подавить и загонять «Марсель»

Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе рассчитывает в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Марселем» показать атакующий футбол.

«В первом матче мы подолгу доминировали и, на самом деле, контролировали действия «Марселя». В наших силах все изменить в ответной игре. У нас есть шанс вернуть себе инициативу в четверг. Мы хотим провести еще один классный матч перед полными трибунами.

Мы должны настроиться на то, чтобы продемонстрировать на поле максимальную атакующую мощь и в то же время сохранять терпение. В Марселе я чувствовал, что мы физически сильнее и могли добиться большего. Сделаем все, чтобы подавить и загонять их», – считает специалист.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель» состоится в четверг, 3 мая, в 22:05 по московскому времени. Результат первой встречи – 0:2.