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    Тренер «Зальцбурга» Розе: «Сделаем все, чтобы подавить и загонять «Марсель»

    Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе рассчитывает в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Марселем» показать атакующий футбол.

    «В первом матче мы подолгу доминировали и, на самом деле, контролировали действия «Марселя». В наших силах все изменить в ответной игре. У нас есть шанс вернуть себе инициативу в четверг. Мы хотим провести еще один классный матч перед полными трибунами.

    Мы должны настроиться на то, чтобы продемонстрировать на поле максимальную атакующую мощь и в то же время сохранять терпение. В Марселе я чувствовал, что мы физически сильнее и могли добиться большего. Сделаем все, чтобы подавить и загонять их», – считает специалист.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель» состоится в четверг, 3 мая, в 22:05 по московскому времени. Результат первой встречи – 0:2.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2018 09:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 18:31

      Трибуны конечно же погонят Зальцбург вперед к победе.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 3 мая 2018, 09:18

      Подавите и загоняйте - ждём!!.. Команда достойна финала!!..

      4
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