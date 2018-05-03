Венгер: «Хочу, чтобы у нашего романа с «Арсеналом» был хороший конец»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о преимуществе своей команды перед ответным полуфинальным матчем Лиги Европы с «Атлетико».

«Нас ждет матч, в котором мы точно знаем, что нам нужно делать. Совершенно очевидно, как мы будем играть. И порой это может быть преимуществом.

Облак в Лондоне был просто неподражаем. Надеюсь, что в четверг он проведет не такой фантастический матч.

Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне. Пока думаю о том, как хорошо закончить работу в «Арсенале». Каждый должен делать максимум там, где трудится. И я бы очень хотел, чтобы у нашего романа с «канонирами» был хороший конец», – заявил Венгер.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» состоится в четверг, 3 мая, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Результат первой встречи – 1:1.