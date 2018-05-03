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    Венгер: «Хочу, чтобы у нашего романа с «Арсеналом» был хороший конец»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о преимуществе своей команды перед ответным полуфинальным матчем Лиги Европы с «Атлетико».

    «Нас ждет матч, в котором мы точно знаем, что нам нужно делать. Совершенно очевидно, как мы будем играть. И порой это может быть преимуществом.

    Облак в Лондоне был просто неподражаем. Надеюсь, что в четверг он проведет не такой фантастический матч.

    Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне. Пока думаю о том, как хорошо закончить работу в «Арсенале». Каждый должен делать максимум там, где трудится. И я бы очень хотел, чтобы у нашего романа с «канонирами» был хороший конец», – заявил Венгер.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» состоится в четверг, 3 мая, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Результат первой встречи – 1:1.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2018 08:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 18:27

      Борьба продолжается и ничего еще не потеряно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 3 мая 2018, 12:59

      Он имел ввиду что у Абрамовича хороший конец))) ему понравился)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 мая 2018, 12:43

      венгерка от тебя как от осла молока ! атлетико вас чпокнет !

      -1
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > dinar7777dinar 3 мая 2018, 12:52

      Что ты делаешь на этой ветке?

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Ilya_1953 3 мая 2018, 13:40

      говорю правду об этом лягушатнике !

      -1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 3 мая 2018, 09:57

      Всё в ваших руках, покажите классную игру и добейтесь победы.......P.S. достали уже эти испанцы в финалах!

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 мая 2018, 09:55

      На Арсенал поставят только их преданные болельщики. Канонирам не привыкать вылетать в плей-офф еврокубков от топ-команд, причём с авоськой пропущенных мячей. Атлетико именно из таких. Коль уж дома не смогли даже минимально обыграть матрасов, что были в меньшинстве весь матч, то что говорить о выезде, где испанцы будут рвать жилы, ибо трофей уже видится в руках. Едва ли кто-то верит, что Зальцбкрг/Марсель смогут победить в этом турнире. Поэтому именно в данной паре будет решаться, кто возьмёт трофей. Арсеналу нужнее, но он не умеет играть на морально-волевых. Должно произойти какое-то затмение, чтобы Атлетико не прошёл дальше и не победил в финале.
      Так что хорошего конца не будет. Арсенал с вероятностью в 90% на следующий сезон останется без еврокубков.

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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 3 мая 2018, 09:33

      Пожалуй, оценка завершения работы будет разной и противоречивой - у преданных болельщиков - одна, у крикунов с трибун - другая, а журналисты всё перевернут и выдадут оценку, которая видится им со своих диванов...
      В игре надо рвать жилы - цель близка, всё в руках команды!...

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 мая 2018, 08:45

      Буду болеть за Арсенал. Всегда не так обидно поражение в турнире, если потом твой соперник турнир выиграет.

      1
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