Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Венгер: «Хочу, чтобы у нашего романа с «Арсеналом» был хороший конец»

Венгер: «Хочу, чтобы у нашего романа с «Арсеналом» был хороший конец»

3 мая 2018, 08:31
9

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о преимуществе своей команды перед ответным полуфинальным матчем Лиги Европы с «Атлетико».

«Нас ждет матч, в котором мы точно знаем, что нам нужно делать. Совершенно очевидно, как мы будем играть. И порой это может быть преимуществом.

Облак в Лондоне был просто неподражаем. Надеюсь, что в четверг он проведет не такой фантастический матч.

Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне. Пока думаю о том, как хорошо закончить работу в «Арсенале». Каждый должен делать максимум там, где трудится. И я бы очень хотел, чтобы у нашего романа с «канонирами» был хороший конец», – заявил Венгер.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» состоится в четверг, 3 мая, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Результат первой встречи – 1:1.

Источник: УЕФА
Лига Европы Арсенал Атлетико Облак Ян Венгер Арсен
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1525326302
Буду болеть за Арсенал. Всегда не так обидно поражение в турнире, если потом твой соперник турнир выиграет.
Ответить
insider_retro
1525329232
Пожалуй, оценка завершения работы будет разной и противоречивой - у преданных болельщиков - одна, у крикунов с трибун - другая, а журналисты всё перевернут и выдадут оценку, которая видится им со своих диванов... В игре надо рвать жилы - цель близка, всё в руках команды!...
Ответить
Cules2013
1525330515
На Арсенал поставят только их преданные болельщики. Канонирам не привыкать вылетать в плей-офф еврокубков от топ-команд, причём с авоськой пропущенных мячей. Атлетико именно из таких. Коль уж дома не смогли даже минимально обыграть матрасов, что были в меньшинстве весь матч, то что говорить о выезде, где испанцы будут рвать жилы, ибо трофей уже видится в руках. Едва ли кто-то верит, что Зальцбкрг/Марсель смогут победить в этом турнире. Поэтому именно в данной паре будет решаться, кто возьмёт трофей. Арсеналу нужнее, но он не умеет играть на морально-волевых. Должно произойти какое-то затмение, чтобы Атлетико не прошёл дальше и не победил в финале. Так что хорошего конца не будет. Арсенал с вероятностью в 90% на следующий сезон останется без еврокубков.
Ответить
Lev Aleks
1525330660
Всё в ваших руках, покажите классную игру и добейтесь победы.......P.S. достали уже эти испанцы в финалах!
Ответить
dinar7777dinar
1525340639
венгерка от тебя как от осла молока ! атлетико вас чпокнет !
Ответить
Berikosha
1525341598
Он имел ввиду что у Абрамовича хороший конец))) ему понравился)))
Ответить
zigbert
1525361230
Борьба продолжается и ничего еще не потеряно.
Ответить
Главные новости
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
1
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+