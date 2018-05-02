Тихонов: «В Волгограде должна быть команда РФПЛ»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 36 тура ФНЛ против волгоградского «Ротора» (0:2) отметил, что в городе на Волге должна быть команда РФПЛ.

«Хочу поздравить город-герой Волгоград с таким прекрасным стадионом. Думаю, что теперь власти города обратят внимание на команду, которой в следующем году, думаю, будет по силам выйти в Премьер-лигу. Такой стадион должен быть представлен в РФПЛ», – сказал тренер.

Ранее «Бомбардир» писал, что «Ротор» планирует вернуться в РФПЛ по итогам следующего сезона.