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    Тихонов: «В Волгограде должна быть команда РФПЛ»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 36 тура ФНЛ против волгоградского «Ротора» (0:2) отметил, что в городе на Волге должна быть команда РФПЛ.

    «Хочу поздравить город-герой Волгоград с таким прекрасным стадионом. Думаю, что теперь власти города обратят внимание на команду, которой в следующем году, думаю, будет по силам выйти в Премьер-лигу. Такой стадион должен быть представлен в РФПЛ», – сказал тренер.

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Ротор» планирует вернуться в РФПЛ по итогам следующего сезона.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    02.05.2018 22:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 4 мая 2018, 15:01

      да Ротор хорошая команда осталось только вылезти из зоны вылета ,а потом уже решать все проблемы!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 16:54

      С таким стадионом сам бог велел.

      3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 3 мая 2018, 11:58

      коонечно и на провинцию нех внимание обращать..

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 2 мая 2018, 22:35

      Вполне вероятно, что властям предметно намекнут о необходимости "загрузки" стадиона через воспарение Ротора к вершинам отечественного футбола...))
      Да так, что отказаться будет невозможно...
      А деньги?! Деньги повелят найти через умные слова, типа, инвесторы и т.п....))

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