Тихонов: «В Волгограде должна быть команда РФПЛ»

да Ротор хорошая команда осталось только вылезти из зоны вылета ,а потом уже решать все проблемы!
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 36 тура ФНЛ против волгоградского «Ротора» (0:2) отметил, что в городе на Волге должна быть команда РФПЛ.
«Хочу поздравить город-герой Волгоград с таким прекрасным стадионом. Думаю, что теперь власти города обратят внимание на команду, которой в следующем году, думаю, будет по силам выйти в Премьер-лигу. Такой стадион должен быть представлен в РФПЛ», – сказал тренер.
Ранее «Бомбардир» писал, что «Ротор» планирует вернуться в РФПЛ по итогам следующего сезона.