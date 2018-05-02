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Тихонов: «В Волгограде должна быть команда РФПЛ»

2 мая 2018, 22:12
4

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 36 тура ФНЛ против волгоградского «Ротора» (0:2) отметил, что в городе на Волге должна быть команда РФПЛ.

«Хочу поздравить город-герой Волгоград с таким прекрасным стадионом. Думаю, что теперь власти города обратят внимание на команду, которой в следующем году, думаю, будет по силам выйти в Премьер-лигу. Такой стадион должен быть представлен в РФПЛ», – сказал тренер.

Ранее «Бомбардир» писал, что «Ротор» планирует вернуться в РФПЛ по итогам следующего сезона.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Ротор Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (4)
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insider_retro
1525289740
Вполне вероятно, что властям предметно намекнут о необходимости "загрузки" стадиона через воспарение Ротора к вершинам отечественного футбола...)) Да так, что отказаться будет невозможно... А деньги?! Деньги повелят найти через умные слова, типа, инвесторы и т.п....))
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neofizer
1525337927
коонечно и на провинцию нех внимание обращать..
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zigbert
1525355680
С таким стадионом сам бог велел.
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h3LL1k
1525435278
да Ротор хорошая команда осталось только вылезти из зоны вылета ,а потом уже решать все проблемы!
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