Главные новости дня. «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, «Уфа» и «Арсенал» готовятся к участию в ЛЕ

Лига чемпионов. «Ливерпуль» проиграл «Роме», но прошел в финал, где встретится с «Реалом».
«Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы.
«СЭ»: Игорь Денисов перед матчами дает установки футболистам «Локомотива».
Дзагоев может принять участие в матче с «Арсеналом».
Телевизионщики ошибочно назвали Хуммельса игроком ЦСКА.
«Реал» предлагает Бэйла и Наваса в обмен на Салаха.
В Риме на фаната «Ливерпуля» напал неизвестный с куском арматуры.
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Источник: Бомбардир.ру