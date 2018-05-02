Главные новости дня. «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, «Уфа» и «Арсенал» готовятся к участию в ЛЕ

Лига чемпионов. «Ливерпуль» проиграл «Роме», но прошел в финал, где встретится с «Реалом».

«Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы.

«СЭ»: Игорь Денисов перед матчами дает установки футболистам «Локомотива».

Дзагоев может принять участие в матче с «Арсеналом».

Телевизионщики ошибочно назвали Хуммельса игроком ЦСКА.

«Реал» предлагает Бэйла и Наваса в обмен на Салаха.

В Риме на фаната «Ливерпуля» напал неизвестный с куском арматуры.

Сестра Гризманна провела встречу с «Барселоной». Форварду предложен пятилетний контракт.