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  • Главные новости дня. «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, «Уфа» и «Арсенал» готовятся к участию в ЛЕ

Главные новости дня. «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, «Уфа» и «Арсенал» готовятся к участию в ЛЕ

2 мая 2018, 23:50
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Лига чемпионов. «Ливерпуль» проиграл «Роме», но прошел в финал, где встретится с «Реалом».

«Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы.

«СЭ»: Игорь Денисов перед матчами дает установки футболистам «Локомотива».

Дзагоев может принять участие в матче с «Арсеналом».

Телевизионщики ошибочно назвали Хуммельса игроком ЦСКА.

«Реал» предлагает Бэйла и Наваса в обмен на Салаха.

В Риме на фаната «Ливерпуля» напал неизвестный с куском арматуры.

Сестра Гризманна провела встречу с «Барселоной». Форварду предложен пятилетний контракт.

Источник: Бомбардир.ру
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Продолжая главные новости дня.... - в Твери нет футбольной команды.
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