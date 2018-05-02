Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы

    Ранее «Бомбардир» писал, что шестая команда РФПЛ по итогам сезона может попасть в Лигу Европы. Это связано с возможным недопуском до еврокубков победителя Кубка России – курского «Авангарда» или «Тосно».

    В связи с этим работу по лицензированию уже начала «Уфа», имеющая шансы занять шестое место в чемпионате России. Об этом рассказал ее генеральный директор Шамиль Газизов.

    «Мы подали заявку на прохождение лицензирования в еврокубках. Но не сейчас, а два месяца назад. Тогда еще «Спартак» претендовал на Кубок России.

    Конечно, и «Тосно», и «Авангард» заслуживают права сыграть в еврокубках. Но в жизни все бывает. Повторюсь. мы подали заявку еще пару месяцев назад», – сказал функционер.

    По информации источника, ту же самую процедуру проводит тульский «Арсенал».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2018 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 16:43

      Вот это правильно.Мало ли что может случится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 3 мая 2018, 12:54

      И с какого икса,эти клубы,должны играть в ЛЕ?? Справедливее,вообще остаться с 5 командами... как-то не серьезно: не победитель,ни финалист,ни допускаются,а "хрен знает с какого места" пожалуйста...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 10:41

      молодцы что позаботились заранее, конечно хорошо если бы кто заслужил тот и получил путевку, но раз они могут не получить лицензию то все правильно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 3 мая 2018, 10:24

      Неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2894

      Lokofint 3 мая 2018, 01:57

      По живём увидим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 мая 2018, 00:29

      Да простят меня болельщики Авангарда и Тосно, но лучше будет чтобы в Европе участвовала команда занявшая в чемпе 6-ое место. А все эти разговоры комментаторов, что типо футбол в регионе поднимется, вы серьёзно?)) На 250к евро, в лучшем случае которые получит команда вылетевшая в квалификации, можно будет разве что функционерам как следует гульнуть, не более... И как не делалось ничего для развития футбола так и не делается в этих регионах, так и не будет делаться...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      LOKR > ivanthebest 3 мая 2018, 00:51

      согласен, но вот не думаю что уфа или арсенал пройдут хоть один этап, если только рубин попадет на 6 место то еще есть шансы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ivanthebest 3 мая 2018, 17:43

      победитель КР попадает в группу сразу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 мая 2018, 21:59

      я думал у нас 10 команд в лиге европы будет играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 2 мая 2018, 21:46

      Делят шкуру не убитого медведя

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 мая 2018, 21:42

      Во как

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 21:40

      21:15 РФС: в случае недопуска победителя Кубка России до Лиги Европы право сыграть там получит шестая команда РФПЛ


      21:28 «Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы

      Разница 13 минут в новостях на этом сайте.По логики Барбардира Уфа и Арсенал прочитали новость и через 13 минут дружно начали проходить лицензирование???мдаааа

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      Оренбургский фан > Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 22:04

      Скорее взяли комментарий функционера Уфы, который сказал то что в принципе ожидаемо.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Оренбургский фан 2 мая 2018, 22:05

      Наверно

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Оренбургский фан 2 мая 2018, 22:05

      просто Барбардир чудит тут

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11