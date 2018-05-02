«Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы

Ранее «Бомбардир» писал, что шестая команда РФПЛ по итогам сезона может попасть в Лигу Европы. Это связано с возможным недопуском до еврокубков победителя Кубка России – курского «Авангарда» или «Тосно».

В связи с этим работу по лицензированию уже начала «Уфа», имеющая шансы занять шестое место в чемпионате России. Об этом рассказал ее генеральный директор Шамиль Газизов.

«Мы подали заявку на прохождение лицензирования в еврокубках. Но не сейчас, а два месяца назад. Тогда еще «Спартак» претендовал на Кубок России.

Конечно, и «Тосно», и «Авангард» заслуживают права сыграть в еврокубках. Но в жизни все бывает. Повторюсь. мы подали заявку еще пару месяцев назад», – сказал функционер.

По информации источника, ту же самую процедуру проводит тульский «Арсенал».