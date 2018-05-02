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  • «Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы

«Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы

2 мая 2018, 21:28
20

Ранее «Бомбардир» писал, что шестая команда РФПЛ по итогам сезона может попасть в Лигу Европы. Это связано с возможным недопуском до еврокубков победителя Кубка России – курского «Авангарда» или «Тосно».

В связи с этим работу по лицензированию уже начала «Уфа», имеющая шансы занять шестое место в чемпионате России. Об этом рассказал ее генеральный директор Шамиль Газизов.

«Мы подали заявку на прохождение лицензирования в еврокубках. Но не сейчас, а два месяца назад. Тогда еще «Спартак» претендовал на Кубок России.

Конечно, и «Тосно», и «Авангард» заслуживают права сыграть в еврокубках. Но в жизни все бывает. Повторюсь. мы подали заявку еще пару месяцев назад», – сказал функционер.

По информации источника, ту же самую процедуру проводит тульский «Арсенал».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Уфа Арсенал
Комментарии (20)
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Shogun
1525285871
Да лучше Уфа или Арсенал, чем ФНЛ, хотя и от них толку не будет, провал сразу же на круге
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insider_retro
1525286195
Толковый функционер, который просчитал ситуацию и сфункционировал заявку, лицензия по которой по любому лишней не будет и в будущем!..
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Бриг
1525286397
В любом случае это лучше, чем финалисты кубка. Но в целом безобразие.
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Татарин за ЦСКА
1525286440
21:15 РФС: в случае недопуска победителя Кубка России до Лиги Европы право сыграть там получит шестая команда РФПЛ 21:28 «Уфа» и «Арсенал» начали проходить лицензирование для участия в Лиге Европы Разница 13 минут в новостях на этом сайте.По логики Барбардира Уфа и Арсенал прочитали новость и через 13 минут дружно начали проходить лицензирование???мдаааа
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пряник929
1525286559
Во как
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Рубинище
1525286804
Делят шкуру не убитого медведя
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KARAT777
1525287573
я думал у нас 10 команд в лиге европы будет играть
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ivanthebest
1525296586
Да простят меня болельщики Авангарда и Тосно, но лучше будет чтобы в Европе участвовала команда занявшая в чемпе 6-ое место. А все эти разговоры комментаторов, что типо футбол в регионе поднимется, вы серьёзно?)) На 250к евро, в лучшем случае которые получит команда вылетевшая в квалификации, можно будет разве что функционерам как следует гульнуть, не более... И как не делалось ничего для развития футбола так и не делается в этих регионах, так и не будет делаться...
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OfaZavr
1525333316
молодцы что позаботились заранее, конечно хорошо если бы кто заслужил тот и получил путевку, но раз они могут не получить лицензию то все правильно.
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zigbert
1525355026
Вот это правильно.Мало ли что может случится.
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