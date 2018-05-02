РФС: в случае недопуска победителя Кубка России до Лиги Европы право сыграть там получит шестая команда РФПЛ

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал о том, что случится, если УЕФА не допустит до участия в Лиге Европы победителя Кубка России текущего сезона – курский «Авангард» или «Тосно».

– Что будет, если «Тосно» и «Авангард» в итоге не получат лицензии? Право сыграть в еврокубках останется у российской команды?

– Да. Значит, процедуру лицензирования пройдет команда, занявшая шестое место в РФПЛ. Второе условие – та команда, которая имеет лицензию УЕФА.