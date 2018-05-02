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    РФС: в случае недопуска победителя Кубка России до Лиги Европы право сыграть там получит шестая команда РФПЛ

    Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал о том, что случится, если УЕФА не допустит до участия в Лиге Европы победителя Кубка России текущего сезона – курский «Авангард» или «Тосно».

    – Что будет, если «Тосно» и «Авангард» в итоге не получат лицензии? Право сыграть в еврокубках останется у российской команды?

    – Да. Значит, процедуру лицензирования пройдет команда, занявшая шестое место в РФПЛ. Второе условие – та команда, которая имеет лицензию УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2018 21:15
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 3 мая 2018, 20:18

      лучше будет,если не пройдут лицензирование,а сыграет 6 команда РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 3 мая 2018, 16:59

      Пишут, будто Авангард обратился напрямую в УЕФА за лицензированием, минуя РФС. Видимо, в Курске боятся каких-то подводных течений.

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 16:41

      Хорошо что так,а то ведь Уткин преподнес нам другую информацию.

      2
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 3 мая 2018, 13:01

      Должен играть победитель у всех были шансы

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 10:31

      ну вот а Уткин жути нагнал что у нас отберут эту путевку и отдадут непонятно кому)

      2
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      Рейтинг: +12

      malex1951 > OfaZavr 3 мая 2018, 15:54

      И я про это же самое! "БААльшой специалист футбола Уткин может знает что-то такое, что в РФС не знают!?

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 мая 2018, 08:59

      а не факт что у шестой команды исть лицензия

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 3 мая 2018, 08:45

      Теоретически и Ростов может попасть. ))))) Это проверка, как народ реагирует на подобное сообщение. Вспомните как вместо Ростова хотели Спартака протолкнуть не получилось,вовремя подали в суд и все нормально. А тут получается, что УЕФА заранее предупреждает наше РФС вы их завалите, а мы пропустим. РФС нет чтоб помогать так топят наоборот, Главное что команда победитель не важно кто, увидет в своем городе, другие команды, как в свое время Ростов видел Баварию, Атлетико ,Манчестер, Спарту, Аякс, Андерлехт. Все будет нормально ))))

      1
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      Рейтинг: +876

      movie 2 мая 2018, 23:11

      кто знает чё за лицензия? почему Курск с Тосно могут не пройти?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > movie 3 мая 2018, 10:36

      лицензия дается каждому клубу перед еврокубковым сезоном на соответствие требований УЕФА (вместимость стадиона, финансы и тд), а эти клубы по некоторым пунктам могут не пройти.

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      Рейтинг: +876

      movie > OfaZavr 3 мая 2018, 15:01

      спс

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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 2 мая 2018, 23:00

      Что за бред! В лиге европы по праву должен играть победитель кубка России. (хотя нужно поменять название. Кубок стыда и позора футбола в России) Функционеры чиновники и президенты клубов. вы че нас вообще за идиотов принимаете? У вас чего мозги от жира заплыли? А а?%-6 клубов бореться за квалификацию лиги европы. а включить мозг слабо. побороться за кубок и напрямую получить групповой этап лиги европы. это мин. 6 матчей.Стыдно и позорно!!!

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > ГенГриг 4 мая 2018, 00:50

      Полностью согласен.Хотя мне и Тосно и Авангард близки.Но как они там играть будут.Хотя Тосно играет на Петровском.Ну а поляна в Курске отстой полный.(родом из Курска)

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 мая 2018, 22:04

      А шестой будет рубин

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > alex kidn 2 мая 2018, 23:00

      я тоже заметил,что Рубин списали вообще,а он в 2-х очках от шестого места

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