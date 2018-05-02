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    Сестра Гризманна провела встречу с «Барселоной». Форварду предложен пятилетний контракт

    На этой неделе «Барселона» активизировала переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

    Сестра футболиста посетила столицу Каталонии и встретилась с представителями сине-гранатовых, чтобы обсудить условия личного контракта форварда.

    «Барселона» предложила французу пятилетнее соглашение, которым он остался удовлетворен.

    Благодаря пункту о сумме отступных в контракте Гризманна нет необходимости в контакте между клубами, и «блауграна» должна всего лишь заплатить 100 миллионов евро, чтобы заполучить нападающего.

    Источник: Tribalfootball

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    02.05.2018 16:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 13:13

      Комедия.

      1
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 2 мая 2018, 17:51

      Племянница элеткрика Петрова посетила ЖЭУ-4 и провела встречу с Начальником ЖЭУ и Главным бухгалтером, чтобы обсудить условия личной встрече зарплаты электрика.
      ЖЭУ предложили кониракт на 3 года с ежемесячной зарплатой 8 тысяч рублей. Как сообщается электрик остался доволен предложением. Петров подпишет контракт с начала отопительного сезона.

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 2 мая 2018, 17:41

      Хорошо, что не соседка баба Клава.

      -1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 2 мая 2018, 17:30

      А агент ему тогда на что?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Viper for CSKA 2 мая 2018, 18:44

      Его финансами и контрактами занимается сестра Мод Гризманн. Сложно догадаться, правда?

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 17:21

      антон был бы отличной заменой ушедшей бразильской дурочке !

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 мая 2018, 17:15

      Мля..с сват случайно не обговаривал условия контракта?

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