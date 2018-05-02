Сестра Гризманна провела встречу с «Барселоной». Форварду предложен пятилетний контракт

На этой неделе «Барселона» активизировала переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Сестра футболиста посетила столицу Каталонии и встретилась с представителями сине-гранатовых, чтобы обсудить условия личного контракта форварда.

«Барселона» предложила французу пятилетнее соглашение, которым он остался удовлетворен.

Благодаря пункту о сумме отступных в контракте Гризманна нет необходимости в контакте между клубами, и «блауграна» должна всего лишь заплатить 100 миллионов евро, чтобы заполучить нападающего.