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    В Риме на фаната «Ливерпуля» напал неизвестный с куском арматуры. Пострадавшему удалось сбежать

    Перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома»«Ливерпуль» пострадал очередной болельщик британского клуба.

    Накануне был атакован фанат «Ливерпуля» по имени Карл Джонсон в Риме. Он возвращался в отель из одного из баров Рима вместе с другом. В это время на них напал неизвестный с куском металлической арматуры. Британцы бросились бежать, но Джонсон все же получил несколько синяков. Отмечается, что пока неизвестно, произошло ли нападение на футбольной почве.

    Напомним, что перед первой игрой в Англии пострадал 53-летний фанат «Ливерпуля» Шон Кокс, на которого напали с ножом представители радикальной группировки фанатов «Ромы». Пострадавший до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в состоянии медикаментозной комы.

    Ответную игру в Риме посетят около 5000 болельщиков «Ливерпуля». Власти итальянской столицы направили на обеспечение их безопасности 1200 полицейских.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» состоится в среду, 2 мая, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.05.2018 09:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +481

      belrus21 2 мая 2018, 10:59

      Представляю, что там про нас думают... Медведи, дикие люди...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 мая 2018, 10:47

      Скорее всего здесь есть след России и лично Путина)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 2 мая 2018, 10:23

      Тотти скучно стало без футбола

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 мая 2018, 10:09

      И что то ещё про нас постоянно вякают. Лишь бы повод найти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 2 мая 2018, 09:57

      И Европа считает ещё Россию опасной страной !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 мая 2018, 09:54

      Бегун попался...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 мая 2018, 09:50

      установить кличку или имя второгО нападавшего и нА кол,)))

      1
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