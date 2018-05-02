В Риме на фаната «Ливерпуля» напал неизвестный с куском арматуры. Пострадавшему удалось сбежать

Перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» пострадал очередной болельщик британского клуба.

Накануне был атакован фанат «Ливерпуля» по имени Карл Джонсон в Риме. Он возвращался в отель из одного из баров Рима вместе с другом. В это время на них напал неизвестный с куском металлической арматуры. Британцы бросились бежать, но Джонсон все же получил несколько синяков. Отмечается, что пока неизвестно, произошло ли нападение на футбольной почве.

Напомним, что перед первой игрой в Англии пострадал 53-летний фанат «Ливерпуля» Шон Кокс, на которого напали с ножом представители радикальной группировки фанатов «Ромы». Пострадавший до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в состоянии медикаментозной комы.

Ответную игру в Риме посетят около 5000 болельщиков «Ливерпуля». Власти итальянской столицы направили на обеспечение их безопасности 1200 полицейских.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» состоится в среду, 2 мая, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.