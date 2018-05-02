«Реал» предлагает Бэйла и Наваса в обмен на Салаха

Одной из приоритетных целей «Реала» в предстоящее летнее трансферное окно является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Ранее сообщалось, что его трансферная стоимость может превысить 200 миллионов евро. В этой связи руководство «Королевского клуба» планирует снизить эту планку. Для этого британскому клубу будет предложены полузащитник Гарет Бэйл, а также голкипер Кейлор Навас.

Этим «Реал» рассчитывает снизить трансферную стоимость до приемлемой.