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    «Реал» предлагает Бэйла и Наваса в обмен на Салаха

    Одной из приоритетных целей «Реала» в предстоящее летнее трансферное окно является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    Ранее сообщалось, что его трансферная стоимость может превысить 200 миллионов евро. В этой связи руководство «Королевского клуба» планирует снизить эту планку. Для этого британскому клубу будет предложены полузащитник Гарет Бэйл, а также голкипер Кейлор Навас.

    Этим «Реал» рассчитывает снизить трансферную стоимость до приемлемой.

    Источник: Diario Gol

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    02.05.2018 07:27
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 11:32

      Если Ливерпуль выиграет ЛЧ ,то цены на Салаха будут запредельные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 2 мая 2018, 18:49

      Утки уже до безумия доходят

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Suicide 2 мая 2018, 18:40

      Надеюсь это не правда и Салах не перейдет в эту помойку сливочную...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 2 мая 2018, 11:24

      Они уже который год собираются деХеа купить, а Навас всё выручает и выручает

      4
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 2 мая 2018, 10:06

      да салах сейчас лучший

      0
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      Рейтинг: +1651

      Benifacto > спартак спартаков 1 5 мая 2018, 23:04

      а завтра?

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 2 мая 2018, 10:03

      Бэйл точно им не нужен, он в стиль игры не вписывается, там думать надо. Бейл показал уже в матче с Баварией выход один в один со свежими силами- это бездарность.

      0
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 2 мая 2018, 10:03

      Бомбардир задолбал утками , после каждого матча реала , он собирается кого то купить , кого то поменять , и постоянно разные варианты . Интересно кто информатор . И что то очень сомневаюсь что после матча с Баварией и до мачта в голове у них одна мысль купить .

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 мая 2018, 09:56

      Мне кажется на текущий момент не актуален такой обмен

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 2 мая 2018, 09:51

      Салах это выстрел на один сезон... опрометчиво отдавать за него сколько много.

      1
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > Dellleone 2 мая 2018, 13:58

      Это как Верди в лестаре)

      1
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      Рейтинг: +4

      Igor52 2 мая 2018, 09:28

      Раненый Бэйл и бездарный Навас.........Ахах....))))Не смешите мои подковы!

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      Рейтинг: +1651

      Benifacto > Igor52 2 мая 2018, 09:30

      такую бездарность дай бог каждому, так то!

      3
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > Igor52 2 мая 2018, 14:05

      Тогда что сказать за весь ЦСКА ?)))))) Там же воообще жопа не игроки )))

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