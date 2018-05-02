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    Семин: «Локомотив» должен сделать самый сложный, золотой шаг. Мы сделаем его»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от концовки сезона. Красно-зеленым, напомним, необходимо набрать два очка в оставшихся двух матчах, чтобы стать чемпионами.

    «Запомните: в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает. Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг.

    И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего «Локомотива», – заявил тренер.

    Последний раз железнодорожники выигрывали РФПЛ в 2004 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2018 19:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 21:13

      Мы видели это в предыдущих матчах,Палыч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 2 мая 2018, 21:08

      Ох и давно такого чемпа не было, Паравоз давай!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 2 мая 2018, 20:57

      Согласен Юрий Палыч.. Этот чемп Ваш.., и Вы его заслужили как никто другой и это не обсуждается... Но "золотой" шаг давайте отложим на последний тур... Как никак у вас перед нами должок 0:3 висит... Да и у наших парней какое то самолюбие еще есть..., наверное... Давай Зенитушка! Мы с тобой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 2 мая 2018, 20:45

      Вера Надя и Люба капризные девочки..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 2 мая 2018, 20:25

      ВЕРИМ, ПАЛЫЧ! СДЕЛАЙТЕ УЖЕ ЭТОТ ШАГ. А ТО НЕРВОВ НИКАКИХ НЕ ОСТАЛОСЬ.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 2 мая 2018, 19:46

      Соберутся. Сделают шаг. Реализуют силу в титул!..
      Палыч вместо принятия ответственности, примет венок победителя!..

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 мая 2018, 19:38

      Да дай вам Бог..зелёный свет..
      Устали все.Покоя нет.

      5
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