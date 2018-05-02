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  • Семин: «Локомотив» должен сделать самый сложный, золотой шаг. Мы сделаем его»

Семин: «Локомотив» должен сделать самый сложный, золотой шаг. Мы сделаем его»

2 мая 2018, 19:36
7

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от концовки сезона. Красно-зеленым, напомним, необходимо набрать два очка в оставшихся двух матчах, чтобы стать чемпионами.

«Запомните: в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает. Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг.

И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего «Локомотива», – заявил тренер.

Последний раз железнодорожники выигрывали РФПЛ в 2004 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (7)
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shinnik
1525279103
Да дай вам Бог..зелёный свет.. Устали все.Покоя нет.
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insider_retro
1525279613
Соберутся. Сделают шаг. Реализуют силу в титул!.. Палыч вместо принятия ответственности, примет венок победителя!..
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ljrljr0505
1525281930
ВЕРИМ, ПАЛЫЧ! СДЕЛАЙТЕ УЖЕ ЭТОТ ШАГ. А ТО НЕРВОВ НИКАКИХ НЕ ОСТАЛОСЬ.
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RotBerg
1525283137
Вера Надя и Люба капризные девочки..
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BarStep
1525283873
Согласен Юрий Палыч.. Этот чемп Ваш.., и Вы его заслужили как никто другой и это не обсуждается... Но "золотой" шаг давайте отложим на последний тур... Как никак у вас перед нами должок 0:3 висит... Да и у наших парней какое то самолюбие еще есть..., наверное... Давай Зенитушка! Мы с тобой!
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Loko_Roma
1525284511
Ох и давно такого чемпа не было, Паравоз давай!
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Татарин за ЦСКА
1525284821
Мы видели это в предыдущих матчах,Палыч
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