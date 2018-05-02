Семин: «Локомотив» должен сделать самый сложный, золотой шаг. Мы сделаем его»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от концовки сезона. Красно-зеленым, напомним, необходимо набрать два очка в оставшихся двух матчах, чтобы стать чемпионами.

«Запомните: в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает. Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг.

И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего «Локомотива», – заявил тренер.

Последний раз железнодорожники выигрывали РФПЛ в 2004 году.