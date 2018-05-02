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    Кобелев: «У нас достаточно своих специалистов, а хороший европейский тренер ничего хорошего в «Зените» не создал»

    Бывший игрок «Зенита», экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что ему безразлична судьба петербургского клуба. По его словам, ему все равно, покинет ли команду по завершении сезона Роберто Манчини.

    – Сыграв вничью с ЦСКА, «Зенит» лишился шансов на чемпионство. Это провал?

    – Мне, честно говоря, параллельно. Руководство клуба и тренерский штаб провели непонятные трансферные кампании, пусть сами теперь решают, провал это или нет.

    – Как считаете, влияют ли на игроков «Зенита» постоянные слухи о скором уходе из команды Манчини?

    – Я еще раз повторяю: мне это все равно, абсолютно все равно. Какая мне разница, влияют слухи или нет, уйдет Манчини или нет? У нас достаточно своих специалистов, а хороший европейский тренер ничего хорошего в «Зените» не создал.

    После 28 туров сине-бело-голубые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    02.05.2018 18:14
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 13:51

      Зря только интервью у него брали. Ничего ценного не предложил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17771

      paracetamol 2 мая 2018, 21:44

      Кобелева в тренеры не брать, лол!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Trezige1208 2 мая 2018, 20:49

      Трудно сделать из го...на конфетку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 мая 2018, 20:05

      Если ему безразлична судьба "Зенита" - зачем тогда вообще языком чесать ?
      Ну а насчет своих специалистов - их уровень, в основном, нижняя часть РФПЛ, либо ФНЛ, либо Чемпионшипа

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 мая 2018, 20:04

      С нашей гнилой системой хоть кого поставьте,результат будет тот же.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 мая 2018, 18:57

      точнее ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД /Ц/

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 18:57

      такое чувство что он с большой неохотой давал эти комментарии а не как обычно эксперты рады чтобы их только спросили а они наговорят три кучи))

      4
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 2 мая 2018, 18:51

      И тем не менее Зенит одерживал победы в Европе и был чемпионом России только с иностранными тренерами.

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 2 мая 2018, 18:48

      Ну это нормально... Воспитанник Динамо Москва, душой и телом преданный этому клубу, - конечно ему фиолетово до Зенита..

      3
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 2 мая 2018, 18:29

      Думаю, что дальновидные игроки Зенита начнут просчитывать вместе с агентами варианты своего будущего... Приход нового коуча может повлечь за собой новый поиск модели победоносной команды!..)) А кто под неё не попадёт, тот будет отправлен на лавку, в аренду и выставлен на продажу/обмен...

      7
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > insider_retro 2 мая 2018, 19:04

      Добрый день. Я думаю, что дальновидные игроки Зенита должны уже сейчас просчитывать варианты своего будущего, - в плане укрепления своих позиций как игроков основного состава в глазах нового коуча... Дабы не быть отправленными на лавку, в аренду и/или
      выставленными на продажу/обмен... Хотя бы потому, что бы остаться в нормальном (по российским меркам) инфраструктурном клубе, со здравыми амбициями и..., чего греха таить - с хорошими зарплатами... Спасибо

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 2 мая 2018, 20:03

      Там дальновидных- больше близоруких,...
      И Караван-сарай возьмёт другого Хана.
      Орда-туда,орда -сюда..
      ...Останутся Витя Файзулин..
      и Маммана.

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