Кобелев: «У нас достаточно своих специалистов, а хороший европейский тренер ничего хорошего в «Зените» не создал»

Бывший игрок «Зенита», экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что ему безразлична судьба петербургского клуба. По его словам, ему все равно, покинет ли команду по завершении сезона Роберто Манчини.

– Сыграв вничью с ЦСКА, «Зенит» лишился шансов на чемпионство. Это провал?

– Мне, честно говоря, параллельно. Руководство клуба и тренерский штаб провели непонятные трансферные кампании, пусть сами теперь решают, провал это или нет.

– Как считаете, влияют ли на игроков «Зенита» постоянные слухи о скором уходе из команды Манчини?

– Я еще раз повторяю: мне это все равно, абсолютно все равно. Какая мне разница, влияют слухи или нет, уйдет Манчини или нет? У нас достаточно своих специалистов, а хороший европейский тренер ничего хорошего в «Зените» не создал.

После 28 туров сине-бело-голубые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.