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  • Кобелев: «У нас достаточно своих специалистов, а хороший европейский тренер ничего хорошего в «Зените» не создал»

Кобелев: «У нас достаточно своих специалистов, а хороший европейский тренер ничего хорошего в «Зените» не создал»

2 мая 2018, 18:14
12

Бывший игрок «Зенита», экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что ему безразлична судьба петербургского клуба. По его словам, ему все равно, покинет ли команду по завершении сезона Роберто Манчини.

– Сыграв вничью с ЦСКА, «Зенит» лишился шансов на чемпионство. Это провал?

– Мне, честно говоря, параллельно. Руководство клуба и тренерский штаб провели непонятные трансферные кампании, пусть сами теперь решают, провал это или нет.

– Как считаете, влияют ли на игроков «Зенита» постоянные слухи о скором уходе из команды Манчини?

– Я еще раз повторяю: мне это все равно, абсолютно все равно. Какая мне разница, влияют слухи или нет, уйдет Манчини или нет? У нас достаточно своих специалистов, а хороший европейский тренер ничего хорошего в «Зените» не создал.

После 28 туров сине-бело-голубые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Кобелев Андрей Манчини Роберто
Комментарии (12)
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insider_retro
1525274962
Думаю, что дальновидные игроки Зенита начнут просчитывать вместе с агентами варианты своего будущего... Приход нового коуча может повлечь за собой новый поиск модели победоносной команды!..)) А кто под неё не попадёт, тот будет отправлен на лавку, в аренду и выставлен на продажу/обмен...
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BarStep
1525276122
Ну это нормально... Воспитанник Динамо Москва, душой и телом преданный этому клубу, - конечно ему фиолетово до Зенита..
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Аскорбин
1525276304
И тем не менее Зенит одерживал победы в Европе и был чемпионом России только с иностранными тренерами.
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OfaZavr
1525276625
такое чувство что он с большой неохотой давал эти комментарии а не как обычно эксперты рады чтобы их только спросили а они наговорят три кучи))
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Полная Канистра
1525276631
точнее ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД /Ц/
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kykyi
1525280661
С нашей гнилой системой хоть кого поставьте,результат будет тот же.
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Бухбух
1525280752
Если ему безразлична судьба "Зенита" - зачем тогда вообще языком чесать ? Ну а насчет своих специалистов - их уровень, в основном, нижняя часть РФПЛ, либо ФНЛ, либо Чемпионшипа
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Trezige1208
1525283361
Трудно сделать из го...на конфетку
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paracetamol
1525286679
Кобелева в тренеры не брать, лол!
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zigbert
1525344685
Зря только интервью у него брали. Ничего ценного не предложил.
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