Гончаренко: «Из-за закрытой крыши на «Санкт-Петербурге» было душно. Но мы не могли залезть и открыть ее»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомметнировал результат матча 28-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

– Получилась бескомпромиссная игра, которая держала в напряжении все 90 минут. Мы не пытались играть на ничью, старались победить и во втором тайме больше атаковать, но в то же время понимали, что «Зенит» опасен в атаке, так что сильно раскрываться нельзя. Болельщикам игра должна была понравиться, на поле шла азартная борьба, которая могла закончиться победой одной из команд, но, считаю, что ничья – правильный результат.

– Означает ли потеря очков ЦСКА, что ваша команда окончательно потеряла шансы на чемпионство?

– Нам осталось провести две игры, надо как следует подготовиться к матчам с Тулой и Махачкалой, выиграть их, а потом посмотрим, как сыграют остальные.

– Не показалось ли вам, что было душно играть из-за закрытой крыши?

– Показалось. Во втором тайме футболистам было тяжело дышать, но мы же не могли залезть и открыть крышу.

– Тренеры «Зенита» часто жалуются на нехватку игроков. Как ЦСКА с таким составом удается добиваться раз за разом серьезных успехов?

– У нас малочисленный, но сплоченный отряд. Если без шуток, то у нас много достаточно опытных и сыгранных футболистов, мы нашли баланс между опытными и молодыми игроками. В следующем году неизбежны изменения, посмотрим, как все сложится.

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