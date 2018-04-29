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  • Гончаренко: «Из-за закрытой крыши на «Санкт-Петербурге» было душно. Но мы не могли залезть и открыть ее»

Гончаренко: «Из-за закрытой крыши на «Санкт-Петербурге» было душно. Но мы не могли залезть и открыть ее»

29 апреля 2018, 20:34
7

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомметнировал результат матча 28-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

– Получилась бескомпромиссная игра, которая держала в напряжении все 90 минут. Мы не пытались играть на ничью, старались победить и во втором тайме больше атаковать, но в то же время понимали, что «Зенит» опасен в атаке, так что сильно раскрываться нельзя. Болельщикам игра должна была понравиться, на поле шла азартная борьба, которая могла закончиться победой одной из команд, но, считаю, что ничья – правильный результат.

– Означает ли потеря очков ЦСКА, что ваша команда окончательно потеряла шансы на чемпионство?

– Нам осталось провести две игры, надо как следует подготовиться к матчам с Тулой и Махачкалой, выиграть их, а потом посмотрим, как сыграют остальные.

– Не показалось ли вам, что было душно играть из-за закрытой крыши?

– Показалось. Во втором тайме футболистам было тяжело дышать, но мы же не могли залезть и открыть крышу.

– Тренеры «Зенита» часто жалуются на нехватку игроков. Как ЦСКА с таким составом удается добиваться раз за разом серьезных успехов?

– У нас малочисленный, но сплоченный отряд. Если без шуток, то у нас много достаточно опытных и сыгранных футболистов, мы нашли баланс между опытными и молодыми игроками. В следующем году неизбежны изменения, посмотрим, как все сложится.

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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ribavadim
1525024169
Нельзя открывать, там ждут бакланы с песнями Шнура.
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Bivaliy67
1525026258
Чтоб в следующий раз вам было приятно, Кислородные маски раздадим бесплатно!
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Zenmaster
1525028160
То мокро , то холодно , то жарко -- у танцора одна проблема -- и это яйца !!!
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Бриг
1525028195
С крышей они уже свихнулись. И летом будем под крышей?
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zigbert
1525068075
ЦСКА можно похвалить - играли в гостях без тени робости.
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Чикомас
1525078584
Дык...открыли бы крышу, всех игроков бакланы бы обос...али. Они там ужас какие свирепые...
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