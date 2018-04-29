Фирмино продлил контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино продлил контракт с клубом. Игрок заключил долгосрочное соглашение, о деталях сделки не сообщается.

«Это было простое решение. Я сильно прибавил в этом клубе, команда помогала мне в этом. Я очень, очень счастлив здесь.

Здесь все подходит мне. У меня фантастические одноклубники, я рад быть здесь и играть за этот клуб. Потрясающие болельщики, они всегда поддерживают нас», – сказал Фирмино.

Бразильский игрок перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. Он появился на поле 140 раз и забил 50 голов. В этом сезоне он забил 27 мячей в 50 матчах.