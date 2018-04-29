Гончаренко – о ничьей с «Зенитом»: «Результат считаю закономерным»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомметнировал результат матча 28-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0)

«ЦСКА хотел победить, в атаке что-то получалось, что-то нет. Считаю, что игра получилась достаточно цельной. Итоговый результат считаю закономерным. Немного поменяли тактику в атаке, чтобы защитники «Зенита» не смогли высоко атаковать.

Перспективы в борьбе за Лигу чемпионов? Нам нужно просто выиграть оставшиеся матчи», – сказал Гончаренко.

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось