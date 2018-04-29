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  • Гончаренко – о ничьей с «Зенитом»: «Результат считаю закономерным»

Гончаренко – о ничьей с «Зенитом»: «Результат считаю закономерным»

29 апреля 2018, 19:14
5

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомметнировал результат матча 28-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0)

«ЦСКА хотел победить, в атаке что-то получалось, что-то нет. Считаю, что игра получилась достаточно цельной. Итоговый результат считаю закономерным. Немного поменяли тактику в атаке, чтобы защитники «Зенита» не смогли высоко атаковать.

Перспективы в борьбе за Лигу чемпионов? Нам нужно просто выиграть оставшиеся матчи», – сказал Гончаренко.

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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shinnik
1525019481
".., чтобы защитники «Зенита» не смогли высоко атаковать. .." Он ещё и с юмором,как все его земляки на ТНТ...
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Бриг
1525019850
Да уж, для ЦСКА результат более чем приемлем.
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neofizer
1525024350
Кучаев мог всё решить..
Ответить
Вомбат
1525026152
Ганчаренко - классный тренер, нам бы такого.
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Диктор
1525027473
Ваша игра все расставила на свои места.Тоже считаю что итог закономерен.
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