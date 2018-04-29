РФПЛ. Голы Боккетти и Ханни принесли «Спартаку» победу в Перми. Красно-белые вернулись на вторую строчку

Завершился матч 28 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Спартаком». Благодаря голам в обоих таймах гости добились победы. Формально победный мяч забил защитник Сальваторе Боккетти.

Красно-белые сократили отставание от лидирующего «Локомотива» на четыре очка и продолжают иметь шансы на чемпионство.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Амкар (Пермь) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Боккетти, 8; 0:2 – Ханни, 81.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Форбс, 72), Комолов, Гащенков, Эзатолахи (Костюков, 64), Бодул (Оланаре, 63).

«Спартак»: Селихов, Боккетти, Кутепов, Максимович (Пашалич, 46), Ещенко, Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Зобнин, Промес, Зе Луиш (Ханни, 41).

Предупреждения: Комолов, 31; Эзатолахи, 42; Сиваков, 43 – Тимофеев, 28; Боккетти, 31.

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