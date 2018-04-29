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  • РФПЛ. Голы Боккетти и Ханни принесли «Спартаку» победу в Перми. Красно-белые вернулись на вторую строчку

РФПЛ. Голы Боккетти и Ханни принесли «Спартаку» победу в Перми. Красно-белые вернулись на вторую строчку

29 апреля 2018, 15:52
14

Завершился матч 28 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Спартаком». Благодаря голам в обоих таймах гости добились победы. Формально победный мяч забил защитник Сальваторе Боккетти.

Красно-белые сократили отставание от лидирующего «Локомотива» на четыре очка и продолжают иметь шансы на чемпионство.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Амкар (Пермь) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Боккетти, 8; 0:2 – Ханни, 81.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Форбс, 72), Комолов, Гащенков, Эзатолахи (Костюков, 64), Бодул (Оланаре, 63).

«Спартак»: Селихов, Боккетти, Кутепов, Максимович (Пашалич, 46), Ещенко, Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Зобнин, Промес, Зе Луиш (Ханни, 41).

Предупреждения: Комолов, 31; Эзатолахи, 42; Сиваков, 43 – Тимофеев, 28; Боккетти, 31.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Боккетти Сальваторе Ханни Софьян
Комментарии (14)
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Aston
1525006407
С победой,кб братья!!!
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Fancyfall
1525006432
всех КБ с победой!
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slavа0508
1525006441
С победой парни!!!!
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Диктор
1525006447
Ну вот все и вернулось на свои места.С победой красно-белые..
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Krossmen73
1525006665
Спокойно,надёжно и результативно!С победой Спартак!!!
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кузнецов артем
1525006892
Видно было что футболисты обеих команд из за качества поля иногда ошибались. Спартак с победой, Амкар в фнл, надо выбивать команды с таким покрытием и климат. условиями. Пашалич своим выходом порадовал, не передерживал мяч, все что надо делал, в отличии от Ханни который хоть и забил но очень часто передерживал мяч.
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zigbert
1525008625
Победа оказалась не совсем простой.Но как она нужна именно сейчас.С победой Спартак!!!
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Полная Канистра
1525011782
ещё 2 победы и мы на вершине триумфа
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OfaZavr
1525015085
не самая лучшая игра в нашем исполнении, но главное три очка и мы продолжаем гонку! Всех КБ с победой!
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frizom
1525036385
игра была трудной, напряженной и местами очень нервно. Все видимо понимали что победа очень нужна. Массимо очень толково перестроил схему. Отрадно что в центре сыграл Тимофеев и Зобнин. Осталось 2 матча!
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