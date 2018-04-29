Заболотный, Ригони, Смольников – в основе «Зенита» на матч с ЦСКА; Бистрович, Кучаев, Чалов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 28 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Мевля, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Головин, Бистрович, Кучаев, Чалов, Муса.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 16:30 по Москве на «Санкт-Петербурге».

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