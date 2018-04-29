Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Арарате» опровергли переезд клуба в Армению: в следующем сезоне команда выступит в ФНЛ

В «Арарате» опровергли переезд клуба в Армению: в следующем сезоне команда выступит в ФНЛ

29 апреля 2018, 00:25
3

Генеральный директор московского «Арарата» Погос Галстян прокомментировал информацию о переезде команды в Армению. Ранее «Бомбардир» писал, что москвичи обеспечили себе место в ФНЛ на следующий сезон.

«На сегодняшний день все разговоры о переезде можно назвать слухами; думаю, что в ближайшие два-три тура мы эти слухи окончательно развеем. Все, конечно, будет зависеть от руководства, но я уверен, что все будет хорошо, и в следующем сезоне команда выступит в ФНЛ.

Выход «Арарата» в ФНЛ – это общий успех футболистов, руководства, тренеров, которые работали с командой на протяжении сезона. Клуб заслуженно вышел в ФНЛ и приложит все усилия, чтобы развиваться дальше и добиваться новых спортивных побед. Отдельная благодарность нашим болельщикам, это событие мы посвящаем им», – сказал функционер.

«Арарат» по ходу сезона еще ни разу не проиграл в зоне «Центр» ПФЛ.

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Зона Центр Россия. ФНЛ Арарат-Армения Галстян Погос
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Федя Кабак
1524958720
Плохая новость)пусть едут к себе в армению с такими названиями
Ответить
КЭТиК
1524973257
Дураков ехать в Армению нет.
Ответить
lordmrv
1524987885
Скоро руководство наиграется и мы получим очередной Асмарал
Ответить
Главные новости
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
17
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
29
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
ФотоНа бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
Российский еврокубковый финалист уволил главного тренера
15 мая
2
ВидеоВо Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
ФотоДва игрока «Краснодара» перешли в подмосковный клуб
26 марта
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Российский клуб ищет игроков по объявлению
12 марта
5
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
ФотоИгрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
ФотоЛипецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
ФотоЭкс-спартаковец отправился играть в Липецк
20 февраля
Воспитанник «Зенита» перешел в команду Канчельскиса
15 февраля
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
ФотоЗащитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
ФотоВратарь «Зенита» перешел в другой клуб из Санкт-Петербурга
26 января
1
ФотоВратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии
24 января
Старейший клуб России закрывается
21 января
5
Канчельскис ответил, готов ли он возглавить «Манчестер Юнайтед»
6 января
3
Прояснилась судьба старейшего клуба России
2025.12.27 15:45
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга
2025.12.10 11:45
1
Канчельскис высмеял искусственные поля в России: «Там Ленин играл еще!»
2025.12.02 08:42
1
Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ
2025.11.19 22:33
1
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+