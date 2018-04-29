В «Арарате» опровергли переезд клуба в Армению: в следующем сезоне команда выступит в ФНЛ

Генеральный директор московского «Арарата» Погос Галстян прокомментировал информацию о переезде команды в Армению. Ранее «Бомбардир» писал, что москвичи обеспечили себе место в ФНЛ на следующий сезон.

«На сегодняшний день все разговоры о переезде можно назвать слухами; думаю, что в ближайшие два-три тура мы эти слухи окончательно развеем. Все, конечно, будет зависеть от руководства, но я уверен, что все будет хорошо, и в следующем сезоне команда выступит в ФНЛ.

Выход «Арарата» в ФНЛ – это общий успех футболистов, руководства, тренеров, которые работали с командой на протяжении сезона. Клуб заслуженно вышел в ФНЛ и приложит все усилия, чтобы развиваться дальше и добиваться новых спортивных побед. Отдельная благодарность нашим болельщикам, это событие мы посвящаем им», – сказал функционер.

«Арарат» по ходу сезона еще ни разу не проиграл в зоне «Центр» ПФЛ.