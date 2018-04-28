Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о ничьей в матче 36-го тура АПЛ против«Сток Сити» (0:0).

«Мы взяли очко – это позитивный результат, хоть мы и владели мячом больше и все такое. Но сегодня было сложно, у нас интенсивный период. Я увидел все, что хотел увидеть, кроме свободы, веселья и наслаждения. Сложно почувствовать это в такой день.

Пенальти? На мой взгляд, был чистый пенальти. Я уже говорил несколько раз об этом. Может, в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов нам и повезло, но в АПЛ – нет, ни разу. Нам нужно больше пенальти, мы не исполняем их», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» с 72 очками занимает третью строчку в турнирной таблице.